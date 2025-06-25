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Иран может пересмотреть свое участие в ключевом договоре о нераспространении ядерного оружия - глава МИД

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о "серьезных последствиях" для Договора о нераспространении ядерного оружия после ударов США и Израиля по ядерным объектам. Иран может пересмотреть свое участие, поскольку договор "не смог защитить" его ядерную программу.

Иран может пересмотреть свое участие в ключевом договоре о нераспространении ядерного оружия - глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предположил, что страна может пересмотреть свое членство в знаковом договоре, направленном на предотвращение распространения ядерного оружия, после ударов США и Израиля по его ядерным объектам, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Нападение на наши ядерные объекты, безусловно, будет иметь серьезные и глубокие последствия для будущего курса Ирана

- заявил Аббас Арагчи катарскому новостному изданию Al Araby Al Jadeed.

Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это соглашение, направленное на мониторинг и предотвращение глобального распространения ядерного оружия, а также содействие мирному использованию ядерных технологий.

Любым подписантам договора, не имеющим ядерного оружия, запрещено его создавать и использовать.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), орган ООН по ядерному контролю, который контролирует соблюдение ДНЯО, опубликовало отчеты в последние месяцы, в которых отмечалось, что Иран не предоставил ответов на вопросы относительно своей ядерной программы.

Удары по Ирану без согласия Конгресса: в США объявили резолюцию об импичменте Трампа24.06.25, 20:02 • 34404 просмотра

Хотя Исламская Республика настаивала на мирном характере своей программы, она начала обогащать уран до уровня, близкого к оружейному, после того, как президент США Дональд Трамп вышел во время своего первого срока из соглашения, подписанного в 2015 году между Тегераном и международными державами, включая США.

На прошлой неделе Трамп приказал нанести удар по ядерной программе Ирана, которая, по его словам, уничтожила ее, хотя в отчете Пентагона, который просочился, говорится, что атаки, вероятно, лишь отсрочили ее на несколько месяцев.

Мы много лет работали над тем, чтобы продемонстрировать миру, что мы привержены Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и готовы работать в его рамках, но, к сожалению, этот договор не смог защитить нас или нашу ядерную программу

– сказал Арагчи.

Главный дипломат Ирана заявил изданию, что еще рано говорить о том, как отреагирует Иран, но сказал, что он "представляет", что "взгляд Ирана на ядерную программу и режим нераспространения претерпит изменения, направление которых он "пока что не может определить".

Дополнение

Израиль нанес ограниченный авиаудар по Ирану в ответ на ракетный обстрел, но воздержался от масштабной операции из-за требования президента Трампа. Удар был символическим, поразив лишь один радар к северу от Тегерана, чтобы сохранить необходимость ответа и уважать требование Белого дома.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Международное агентство по атомной энергии
Пентагон
Белый дом
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