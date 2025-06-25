Иран заявил, что США "сильно повредили" атакованные ядерные объекты - AP

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что ядерные объекты страны были "сильно повреждены" в результате авиаударов США. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Сообщается, что представитель МИД Ирана не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Это первый случай, когда Тегеран признал ущерб, нанесенный ударами США по его ядерным объектам, которые произошли в минувшие выходные.

Этот комментарий от Ирана появился через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал отчет американской разведки, в котором утверждалось, что авиаудары, нанесенные по Ирану, оказали лишь ограниченное влияние на его ядерную программу и почти не затронули подземную инфраструктуру, хотя такая оценка поступила от Пентагона.

Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены - написал Трамп в своей Truth Social.

Иран может пересмотреть свое участие в ключевом договоре о нераспространении ядерного оружия - глава МИД

Он добавил, что CNN и New York Times, которые первыми сообщили о результатах разведки во вторник, "объединились, чтобы попытаться унизить один из самых успешных военных ударов в истории".

Позже, выступая перед журналистами на саммите НАТО в Гааге в среду, он сказал, что отчет был "очень неубедительным", и он настаивает, что целевые локации разрушены.

Ядерная программа Ирана почти полностью уничтожена после ударов США, восстановление займет годы - Виткофф