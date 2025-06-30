В Харькове впервые зафиксировали вражеский удар новым дроном «Черника» — мэр

В Харькове впервые зафиксирован вражеский удар дроном нового типа "Черника", сообщил в понедельник мэр города Игорь Терехов в сводке за неделю в Telegram, пишет УНН.

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"Российский агрессор не оставляет попыток нанести вред Харькову. За последнюю неделю наш город пережил 16 вражеских атак. Чаще всего враг бил "Шахедами", но также специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям впервые зафиксировали удар дроном нового типа под названием "Черника"", - написал Терехов.

По его данным, этот дрон похож по мощности боевой части на "Молнию", но имеет другую конструкцию.

В результате его удара, по словам Терехова, повреждения получили несколько автомобилей в гаражном кооперативе.

Всего за последние семь дней в результате ударов РФ по Харькову, по данным мэра, пострадали четыре человека, среди них - ребенок. Обошлось без летальных случаев.

Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах. Разрушениям подверглись как жилые дома, так и гражданские предприятия.

За этот период продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области.

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