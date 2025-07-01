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Харьков в июне пережил антирекорд авиаударов РФ с начала войны – мэр

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В июне Харьков зафиксировал антирекорд по количеству вражеских авиаударов, что привело к гибели 15 мирных жителей и ранениям 157 человек, включая 25 детей. 7 июня город подвергся самой масштабной комбинированной атаке на гражданское предприятие.

Харьков в июне пережил антирекорд авиаударов РФ с начала войны – мэр

В Харькове в июне зафиксировали антирекорд по количеству вражеских авиаударов с начала войны, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

В июне мы зафиксировали абсолютный месячный антирекорд по количеству воздушных атак на Харьков с начала войны. Это были и ракеты, и дроны, и авиационные удары и т.д.

- написал Терехов, показав статистику на графике.

"Цена - страшная. За месяц мы потеряли 15 мирных жителей. Пострадали еще 157 человек, среди которых - 25 детей", - сообщил Терехов.

Мэр Харькова выделил "самую масштабную одновременную комбинированную атаку на город, которая произошла 7 июня". "В этот день под главный удар попало крупное гражданское предприятие по изготовлению мягких контейнеров для агропродукции. В результате взрывов возник крупный пожар, произошло обрушение конструкций. Фактически от здания остались только руины. Тушение пожара там продолжалось непрерывно 12 дней. Удалось спасти двух человек. Под завалами нашли тела еще шестерых работников предприятия. По уровню опасности и технической сложности эта ситуация была близка к трагедии в "Эпицентре", - указал Терехов.

В Харькове впервые зафиксировали вражеский удар новым дроном "Черника" - мэр30.06.25, 13:49 • 2885 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Харьков
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