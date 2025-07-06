Атака на Харьков: ранена 46-летняя женщина, в городе возникли пожары

В результате атаки на Новобаварский район города Харькова пострадала 46-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сейчас пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На местах попаданий возникли пожары. ... Информация о разрушениях и пострадавших уточняется - отметил Синегубов.

Информацию о ранении женщины подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Есть предварительная информация об ударе вражеским беспилотником по частному сектору в Новобаварском районе", - написал Терехов.

Напомним

Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. По информации местных властей, удары были нанесены по Шевченковскому и Киевскому районам города.

Харьков в июне пережил антирекорд авиаударов рф с начала войны - мэр