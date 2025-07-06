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Атака на Харьков: ранена 46-летняя женщина, в городе возникли пожары

Киев • УНН

 • 43 просмотра

В Новобаварском районе Харькова 46-летняя женщина получила ранения в результате атаки вражеского беспилотника. Пострадавшей оказывается медицинская помощь, информация о разрушениях уточняется.

Атака на Харьков: ранена 46-летняя женщина, в городе возникли пожары

В результате атаки на Новобаварский район города Харькова пострадала 46-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сейчас пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На местах попаданий возникли пожары. ... Информация о разрушениях и пострадавших уточняется

- отметил Синегубов.

Информацию о ранении женщины подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Есть предварительная информация об ударе вражеским беспилотником по частному сектору в Новобаварском районе", - написал Терехов.

Напомним

Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. По информации местных властей, удары были нанесены по Шевченковскому и Киевскому районам города.

Харьков в июне пережил антирекорд авиаударов рф с начала войны - мэр01.07.25, 14:38 • 1194 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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