Атака на Харьков: ранена 46-летняя женщина, в городе возникли пожары
Киев • УНН
В Новобаварском районе Харькова 46-летняя женщина получила ранения в результате атаки вражеского беспилотника. Пострадавшей оказывается медицинская помощь, информация о разрушениях уточняется.
В результате атаки на Новобаварский район города Харькова пострадала 46-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, сейчас пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На местах попаданий возникли пожары. ... Информация о разрушениях и пострадавших уточняется
Информацию о ранении женщины подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Есть предварительная информация об ударе вражеским беспилотником по частному сектору в Новобаварском районе", - написал Терехов.
Напомним
Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. По информации местных властей, удары были нанесены по Шевченковскому и Киевскому районам города.
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