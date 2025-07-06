Харків під ударом: місто атакують ворожі дрони

Харків у ніч на неділю, 6 липня, опинився під атакою ворожих дронів. Про це інформує УНН із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Деталі

Він зазначив, що у місті пролунав вибух.

Попередньо "шахед". Деталі зʼясовуємо. Ще кілька ворожих дронів йдуть на місто - будьте обережні! - написав Терехов.

Згодом він повідомив про другий та третій вибухи у місті.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдають по обласному центру ударів безпілотниками, і закликав містян перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо

Збитки, які були завдані Харкову російськими обстрілами, наразі оцінюються в 10 мільярдів євро. Втім, реальна сума може бути більшою, оскільки експерти працюють на місцях і виявляють нові руйнації.

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