Харків під ударом: місто атакують ворожі дрони
Київ • УНН
У ніч на 6 липня Харків зазнав атаки ворожих дронів, пролунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов та керівник ОВА Олег Синєгубов закликали мешканців бути обережними.
Харків у ніч на неділю, 6 липня, опинився під атакою ворожих дронів. Про це інформує УНН із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
Деталі
Він зазначив, що у місті пролунав вибух.
Попередньо "шахед". Деталі зʼясовуємо. Ще кілька ворожих дронів йдуть на місто - будьте обережні!
Згодом він повідомив про другий та третій вибухи у місті.
У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдають по обласному центру ударів безпілотниками, і закликав містян перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо
Збитки, які були завдані Харкову російськими обстрілами, наразі оцінюються в 10 мільярдів євро. Втім, реальна сума може бути більшою, оскільки експерти працюють на місцях і виявляють нові руйнації.
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