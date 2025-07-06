Харьков под ударом: город атакуют вражеские дроны
Киев • УНН
В ночь на 6 июля Харьков подвергся атаке вражеских дронов, прогремели взрывы. Городской голова Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов призвали жителей быть осторожными.
Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
Детали
Он отметил, что в городе прогремел взрыв.
Предварительно "шахед". Детали выясняем. Еще несколько вражеских дронов идут на город - будьте осторожны!
Впоследствии он сообщил о втором и третьем взрывах в городе.
В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят по областному центру удары беспилотниками, и призвал горожан находиться в безопасных местах.
Напомним
Ущерб, который был нанесен Харькову российскими обстрелами, сейчас оценивается в 10 миллиардов евро. Впрочем, реальная сумма может быть больше, поскольку эксперты работают на местах и выявляют новые разрушения.
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