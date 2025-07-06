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Харьков под ударом: город атакуют вражеские дроны

Киев • УНН

 • 101 просмотра

В ночь на 6 июля Харьков подвергся атаке вражеских дронов, прогремели взрывы. Городской голова Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов призвали жителей быть осторожными.

Харьков под ударом: город атакуют вражеские дроны

Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Детали

Он отметил, что в городе прогремел взрыв.

Предварительно "шахед". Детали выясняем. Еще несколько вражеских дронов идут на город - будьте осторожны!

- написал Терехов.

Впоследствии он сообщил о втором и третьем взрывах в городе.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят по областному центру удары беспилотниками, и призвал горожан находиться в безопасных местах.

Напомним

Ущерб, который был нанесен Харькову российскими обстрелами, сейчас оценивается в 10 миллиардов евро. Впрочем, реальная сумма может быть больше, поскольку эксперты работают на местах и выявляют новые разрушения.

Харьков в июне пережил антирекорд авиаударов рф с начала войны - мэр01.07.25, 14:38 • 1194 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Шахед-136
Харьков
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