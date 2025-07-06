Харьков под ударом: город атакуют вражеские дроны

Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Детали

Он отметил, что в городе прогремел взрыв.

Предварительно "шахед". Детали выясняем. Еще несколько вражеских дронов идут на город - будьте осторожны! - написал Терехов.

Впоследствии он сообщил о втором и третьем взрывах в городе.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят по областному центру удары беспилотниками, и призвал горожан находиться в безопасных местах.

Напомним

Ущерб, который был нанесен Харькову российскими обстрелами, сейчас оценивается в 10 миллиардов евро. Впрочем, реальная сумма может быть больше, поскольку эксперты работают на местах и выявляют новые разрушения.

Харьков в июне пережил антирекорд авиаударов рф с начала войны - мэр