Україна під масованою атакою: вибухи у Миколаєві, на Запоріжжі та у Києві
Київ • УНН
У ніч на 6 липня Україна зазнала масованої атаки. Вибухи пролунали у Миколаєві, Запорізькій області та Києві, де після вибухів у деяких районах зникло світло.
Україна в ніч на неділю, 6 липня, зазнає чергової масованої атаки з боку країни-агресорки. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Так, вибухи пролунали у Миколаєві. За даними моніторингових каналів, місто атакують БпЛА.
У свою чергу керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в області.
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Тим часом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що столицю знову атакують російські БпЛА.
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Місцеві жителі інформують, що у деяких районах Києва після вибухів зникло світло.
Нагадаємо
Харків у ніч на неділю, 6 липня, опинився під атакою ворожих дронів. За інформацією місцевої влади, ударів було завдано по Шевченківському та Київському районах міста. За попередніми даними, внаслідок трьох прильотів постраждалих немає.
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