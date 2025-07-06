Украина под массированной атакой: взрывы в Николаеве, Запорожье и Киеве

Украина в ночь на воскресенье, 6 июля, подвергается очередной массированной атаке со стороны страны-агрессора. Об этом сообщает УНН.

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Так, взрывы прогремели в Николаеве. По данным мониторинговых каналов, город атакуют БПЛА.

В свою очередь руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах - призвал Федоров граждан.

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Тем временем начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что столицу снова атакуют российские БПЛА.

Может быть слышна работа ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя - написал Ткаченко.

Местные жители информируют, что в некоторых районах Киева после взрывов пропал свет.

Напомним

Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. По информации местных властей, удары были нанесены по Шевченковскому и Киевскому районам города. По предварительным данным, в результате трех прилетов пострадавших нет.

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