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Украина под массированной атакой: взрывы в Николаеве, Запорожье и Киеве

Киев • УНН

 • 45 просмотра

В ночь на 6 июля Украина подверглась массированной атаке. Взрывы прогремели в Николаеве, Запорожской области и Киеве, где после взрывов в некоторых районах пропал свет.

Украина под массированной атакой: взрывы в Николаеве, Запорожье и Киеве

Украина в ночь на воскресенье, 6 июля, подвергается очередной массированной атаке со стороны страны-агрессора. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Так, взрывы прогремели в Николаеве. По данным мониторинговых каналов, город атакуют БПЛА.

В свою очередь руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах

- призвал Федоров граждан.

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Тем временем начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что столицу снова атакуют российские БПЛА.

Может быть слышна работа ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя

- написал Ткаченко.

Местные жители информируют, что в некоторых районах Киева после взрывов пропал свет.

Напомним

Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. По информации местных властей, удары были нанесены по Шевченковскому и Киевскому районам города. По предварительным данным, в результате трех прилетов пострадавших нет.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Украина
Николаев
Киев
Харьков
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