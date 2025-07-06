Украина под массированной атакой: взрывы в Николаеве, Запорожье и Киеве
Киев • УНН
В ночь на 6 июля Украина подверглась массированной атаке. Взрывы прогремели в Николаеве, Запорожской области и Киеве, где после взрывов в некоторых районах пропал свет.
Украина в ночь на воскресенье, 6 июля, подвергается очередной массированной атаке со стороны страны-агрессора. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Так, взрывы прогремели в Николаеве. По данным мониторинговых каналов, город атакуют БПЛА.
В свою очередь руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области.
До отбоя оставайтесь в безопасных местах
россияне атаковали дроном почтальона в пограничье Черниговской области05.07.25, 10:53 • 1329 просмотров
Тем временем начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что столицу снова атакуют российские БПЛА.
Может быть слышна работа ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя
Местные жители информируют, что в некоторых районах Киева после взрывов пропал свет.
Напомним
Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. По информации местных властей, удары были нанесены по Шевченковскому и Киевскому районам города. По предварительным данным, в результате трех прилетов пострадавших нет.
российские обстрелы нанесли Харькову ущерб на 10 млрд грн - Терехов03.07.25, 14:48 • 942 просмотра