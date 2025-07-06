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Атака врага на Киевскую область: в Вышгородском районе пострадали три человека

Киев • УНН

 • 75 просмотра

В Вышгородском районе Киевской области три человека пострадали в результате атаки БПЛА. Повреждены два многоэтажных дома, четыре гаража, четыре автомобиля и складское помещение.

Атака врага на Киевскую область: в Вышгородском районе пострадали три человека

В результате вражеской атаки БПЛА в Вышгородском районе Киевской области пострадали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

Детали

Отмечается, что мужчина 35 лет получил осколочные ранения спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана на месте.

Повреждены два многоэтажных дома. Уничтожены огнем 4 гаражных помещения и автомобиль. Еще три автомобиля повреждены. Происходит пожар складского помещения. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки

- говорится в сообщении.

Также указывается, что в одном из домов деблокирована женщина 1938 года рождения. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним

В ночь на 6 июля Украина подверглась массированной атаке. Взрывы прогремели в Николаеве, Запорожской области и Киеве, где после взрывов в некоторых районах пропал свет.

Атака на Харьков: ранена 46-летняя женщина, в городе возникли пожары06.07.25, 02:50 • 325 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиевская область
Киевская область
Украина
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