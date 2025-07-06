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Силы обороны сбили 117 дронов из 157 – ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 275 просмотра

Украинские военные обезвредили 117 из 157 вражеских БпЛА типа Shahed, которые атаковали Украину в ночь на 6 июля. Атака продолжается, новые группы дронов заходят с северного направления.

Силы обороны сбили 117 дронов из 157 – ВС ВСУ

Украинские военные обезвредили 117 вражеских БпЛА типа Shahed из 157.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Сообщается, что в ночь на 6 июля (с 20:30 5 июля) противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. и 157-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ТОТ Крыма.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 117 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 98 — сбито огневыми средствами поражения, 19 — локационно потеряно/подавлено РЭБ

- информируют ВС ВСУ.

Воздушные силы отметили в 8:28, что воздушная атака продолжается, новые группы "шахедов" зашли с северного направления.

Дополнение

По информации Киевской ОВА, в результате вражеской атаки БпЛА в Вышгородском районе Киевской области пострадали три человека: мужчина 35 лет получил осколочные ранения спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Курская область
Киевская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Ракетная система С-300
Крым
Tesla
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