У Луцьку ліквідували пожежу після масованого удару рф: показали наслідки
Київ • УНН
У Луцьку ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок нічного ракетного обстрілу РФ на території гаражного кооперативу та приватного підприємства. Постраждалих немає, на місці працювали понад 50 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС.
У Луцьку ліквідували пожежу, яка сталася після нічного масованого удару рф, повідомили у ДСНС України у середу, показавши наслідки, пише УНН.
Сьогодні вночі внаслідок російського ракетного обстрілу у Луцьку сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає
На місцях ударів, як вказано, працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста.
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