У Луцьку ліквідували пожежу після масованого удару рф: показали наслідки

У Луцьку ліквідували пожежу, яка сталася після нічного масованого удару рф, повідомили у ДСНС України у середу, показавши наслідки, пише УНН.

Сьогодні вночі внаслідок російського ракетного обстрілу у Луцьку сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає - повідомили у ДСНС.

На місцях ударів, як вказано, працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста.

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