В Луцке ликвидировали пожар после массированного удара РФ: показали последствия
Киев • УНН
В Луцке ликвидирован пожар, возникший в результате ночного ракетного обстрела РФ на территории гаражного кооператива и частного предприятия. Пострадавших нет, на месте работали более 50 спасателей и 11 единиц техники ГСЧС.
В Луцке ликвидировали пожар, который произошел после ночного массированного удара РФ, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.
Сегодня ночью в результате российского ракетного обстрела в Луцке произошло возгорание на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города. Пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет
На местах ударов, как указано, работали более 50 спасателей, саперы, 11 единиц техники ГСЧС и другие службы экстренного реагирования города.
"Фактически все летело на Луцк": рф атаковала Волынь 5 ракетами и около 50 дронами09.07.25, 08:18 • 1557 просмотров