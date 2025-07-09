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В Луцке ликвидировали пожар после массированного удара РФ: показали последствия

Киев • УНН

 • 203 просмотра

В Луцке ликвидирован пожар, возникший в результате ночного ракетного обстрела РФ на территории гаражного кооператива и частного предприятия. Пострадавших нет, на месте работали более 50 спасателей и 11 единиц техники ГСЧС.

В Луцке ликвидировали пожар после массированного удара РФ: показали последствия

В Луцке ликвидировали пожар, который произошел после ночного массированного удара РФ, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.

Сегодня ночью в результате российского ракетного обстрела в Луцке произошло возгорание на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города. Пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет

- сообщили в ГСЧС.

На местах ударов, как указано, работали более 50 спасателей, саперы, 11 единиц техники ГСЧС и другие службы экстренного реагирования города.

"Фактически все летело на Луцк": рф атаковала Волынь 5 ракетами и около 50 дронами09.07.25, 08:18 • 1557 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Луцк
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