В Луцке ликвидировали пожар после массированного удара РФ: показали последствия

В Луцке ликвидировали пожар, который произошел после ночного массированного удара РФ, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.

Сегодня ночью в результате российского ракетного обстрела в Луцке произошло возгорание на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города. Пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет - сообщили в ГСЧС.

На местах ударов, как указано, работали более 50 спасателей, саперы, 11 единиц техники ГСЧС и другие службы экстренного реагирования города.

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