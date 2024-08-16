Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

В Украине есть вакцина против оспы обезьян для групп риска. В 2024 году проведено 1 367 прививок. Сейчас для прививок доступно 820 доз. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее вакцинация против оспы обезьян осуществлялась только в эндемичных для этой инфекции странах, то есть странах Африки. В Украине есть вакцина для групп риска, полученная в рамках международного сотрудничества Министерства здравоохранения с Еврокомиссией по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и реагирования на них (HERA). В 2023 году в Украине проведено 6 157 прививок против Mpox. В 2024 году проведено 1 367 прививок. Сейчас для прививок доступно 820 доз - сообщили в Минздраве.

В Минздраве отметили, что в целом сейчас в Украине риск распространения болезни - низкий.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что оспа обезьян - оспоподобное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и легкие симптомы.

До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас же более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

К основным симптомам оспы обезьян относятся:

лихорадка,

головная боль,



миалгия (боль в мышцах),



боль в спине,



увеличенные лимфатические узлы,



озноб,



заложенность носа,



кашель,



сыпь в виде пузырьков.



Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем - другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель. Сыпь в виде прыщей или волдырей сначала появляется на лице, внутри рта и на других частях тела, например, на руках, ногах, груди, половых органах. Сыпь проходит различные стадии до полного заживления - сообщили в Минздраве.

ВООЗ оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією

Дополнение

Агентство здравоохранения Африканского Союза объявило "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения" из-за эпидемии оспы, охватившей континент.

В настоящее время сильный отскок заболевания в Африке в основном связан с новым штаммом, clade 1b, более заразным и опасным, чем предыдущие.

В Швеции зафиксировали случай обезьяньей оспы. Это впервые заболевание обнаружили за пределами африканского континента.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Росада сообщал, что в Украине сейчас не фиксируются случаи заболевания обезьяньей оспой.