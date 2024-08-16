Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
Киев • УНН
В Украине есть 820 доз вакцины против оспы обезьян для групп риска. В 2024 году проведено 1367 прививок, а в 2023 году - 6157. Минздрав оценивает риск распространения болезни в Украине как низкий.
В Украине есть вакцина против оспы обезьян для групп риска. В 2024 году проведено 1 367 прививок. Сейчас для прививок доступно 820 доз. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Минздрава.
Ранее вакцинация против оспы обезьян осуществлялась только в эндемичных для этой инфекции странах, то есть странах Африки. В Украине есть вакцина для групп риска, полученная в рамках международного сотрудничества Министерства здравоохранения с Еврокомиссией по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и реагирования на них (HERA). В 2023 году в Украине проведено 6 157 прививок против Mpox. В 2024 году проведено 1 367 прививок. Сейчас для прививок доступно 820 доз
В Минздраве отметили, что в целом сейчас в Украине риск распространения болезни - низкий.
Кроме того, в Минздраве рассказали, что оспа обезьян - оспоподобное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и легкие симптомы.
До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас же более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.
К основным симптомам оспы обезьян относятся:
- лихорадка,
- головная боль,
- миалгия (боль в мышцах),
- боль в спине,
- увеличенные лимфатические узлы,
- озноб,
- заложенность носа,
- кашель,
- сыпь в виде пузырьков.
Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем - другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель. Сыпь в виде прыщей или волдырей сначала появляется на лице, внутри рта и на других частях тела, например, на руках, ногах, груди, половых органах. Сыпь проходит различные стадии до полного заживления
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Агентство здравоохранения Африканского Союза объявило "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения" из-за эпидемии оспы, охватившей континент.
В настоящее время сильный отскок заболевания в Африке в основном связан с новым штаммом, clade 1b, более заразным и опасным, чем предыдущие.
В Швеции зафиксировали случай обезьяньей оспы. Это впервые заболевание обнаружили за пределами африканского континента.
Генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Росада сообщал, что в Украине сейчас не фиксируются случаи заболевания обезьяньей оспой.