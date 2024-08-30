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Гарячка Західного Нілу: лікар-інфекціоніст розповів про симптоми та як вберегтися від хвороби

Київ • УНН

 • 106910 перегляди

У київській лікарні перебувало 17 пацієнтів із гарячкою Західного Нілу, яка передається комарами. Лікар-інфекціоніст розповів про симптоми, групи ризику та методи захисту від цієї хвороби, що може вражати нервову систему.

Від початку літа в київській лікарні перебувало 17 пацієнтів із діагнозом гарячка Західного Нілу, яка передається від комарів та може викликати ураження нервової системи, а інколи і смерть. Лікар-інфекціоніст Сергій Крамарьов в коментарі УНН розповів, хто є основним переносником вірусу, які її симптоми, та як від неї захиститися.

Є в Україні випадки захворювання лихоманкою Західного Нілу, є вже люди, які померли від цієї інфекційної хвороби, є і в Києві випадки смерті від неї. Є в нас Україні ця лихоманка, яка передається вірусом. Джерелом можуть бути перелітні птахи, а у місті це можуть бути і домашні птахи. Голуби та інші подібні птахи можуть джерелом інфекції. Комарі кусають птахів, а потім кусають людину від чого вона може захворіти 

- сказав Крамарьов.

Він зазначив, що на сьогодні вакцини від цього вірусу не існує, а єдиним способом захистися, він називає, боротьбу з комарями.

"Більше ніякого захисту немає, лікування такого специфічного також немає. Москітні сітки ставити, щоб вони не залітали. Переважно хворіють люди, які проживають у сільській місцевості, бо там гніздяться перелітні птахи. Вони і є джерелом цієї інфекції. Птахи також можуть гинути від цієї лихоманки, але в основному вони легко переносять, а у людей буває по різному. 90% (симптомів - ред.) схожі на грип, або застуду: температура, ломота кісток, головний біль. Люди похилого віку, люди з різними хворобами, що впливають на імунітет, наприклад, ВІЛ, онкогематологічні хвороби, ті, хто мають проблеми із імунітетом, то вони можуть тяжко хворіти. Вона також вражає нервову систему. Хвороба може викликати менінгіт, енцефаліт, що може викликати смерть у людини. Але це в основному люди груп ризику", - додав Крамарьов.

Однак він наголосив, що варто знати, що від людини до людини ця хвороба не передається, тільки через комарів.

"Тільки через кров, коли комар вкусив, а потім другого вкусив і передав цей вірус", - резюмував лікар.

Нагадаємо

Із 1 червня в столичній лікарні перебувало 17 пацієнтів із діагнозом гарячка Західного Нілу - хвороби, яка передається від комарів. Трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через ускладнення.

Павло Башинський

Павло Башинський

Здоров'я

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