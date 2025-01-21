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На Тайвані стався потужний землетрус: люди опинилися в пастці

На Тайвані стався потужний землетрус: люди опинилися в пастці

Київ • УНН

 • 30954 перегляди

У гірській місцевості біля міста Цзяї стався землетрус магнітудою 6,4 бали на глибині 9,4 км. Кілька людей опинилися в пастці в пошкоджених будівлях, деякі села залишились без електроенергії.

На півдні Тайваню у гірській сільській місцевості біля міста Цзяї стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Деякі місцеві жителі опинилися в пастці у пошкоджених будинках. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що землетрус магнітудою 6,4 стався у вівторок, 21 січня, у гірській сільській місцевості на півдні Тайваню неподалік міста Цзяї.

Через землетрус здригнулися будівлі у столиці Тайбеї.

За даними метеорологічної служби, підземні поштовхи сталися невдовзі після опівночі за місцевим часом на глибині 9,4 км (6 миль) з епіцентром у містечку Дапу в повіті Цзяї

- йдеться у дописі.

Пожежна служба повідомила, що кілька людей опинилися у пастці в пошкоджених будівлях у місті Тайнань, деякі з них уже врятовані.

Пожежна служба міста Цзяї також повідомила, що наразі повідомлень про серйозні жертви в місті не надходило. Водночас, один із чиновників з Дапу повідомив Reuters, що в деяких селах зникла електроенергія, а будівлі були пошкоджені.

Пожежна служба Дапу повідомила агентству, що "очевидних ознак катастрофи" немає.

Метеорологічна служба острова повідомила, що є незначні пошкодження.

Виробник мікросхем TSMC евакуював персонал на своїх заводах у центральному та південному Тайвані, всі вони перебувають у безпеці

- інформує Reuters.

Науковий парк у місті Тайнань, де розташовані великі заводи, зокрема TSMC, також повідомляв про евакуацію працівників із будівель.

Нагадаємо

Землетрус магнітудою 6,6 балів стався у понеділок, 13 січня, на острові Кюсю, що в Японії.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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