На Тайване произошло мощное землетрясение: люди оказались в ловушке
Киев • УНН
В горной местности возле города Цзяи произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла на глубине 9,4 км. Несколько человек оказались в ловушке в поврежденных зданиях, некоторые села остались без электроэнергии.
На юге Тайваня в горной сельской местности возле города Цзяи произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Некоторые местные жители оказались в ловушке в поврежденных домах. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник, 21 января, в горной сельской местности на юге Тайваня недалеко от города Цзяи.
Из-за землетрясения содрогнулись здания в столице Тайбэе.
По данным метеорологической службы, подземные толчки произошли вскоре после полуночи по местному времени на глубине 9,4 км (6 миль) с эпицентром в городке Дапу в уезде Цзяи
Пожарная служба сообщила, что несколько человек оказались в ловушке в поврежденных зданиях в городе Тайнань, некоторые из них уже спасены.
Пожарная служба города Цзяи также сообщила, что пока сообщений о серьезных жертвах в городе не поступало. В то же время, один из чиновников из Дапу сообщил Reuters, что в некоторых селах исчезла электроэнергия, а здания были повреждены.
Пожарная служба Дапу сообщила агентству, что "очевидных признаков катастрофы" нет.
Метеорологическая служба острова сообщила, что есть незначительные повреждения.
Производитель микросхем TSMC эвакуировал персонал на своих заводах в центральном и южном Тайване, все они находятся в безопасности
Научный парк в городе Тайнань, где расположены крупные заводы, в частности TSMC, также сообщал об эвакуации работников из зданий.
Напомним
Землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло в понедельник, 13 января, на острове Кюсю, что в Японии.