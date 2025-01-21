На Тайване произошло мощное землетрясение: люди оказались в ловушке

ukenru
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 68644 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 100974 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 101475 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 100955 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 109840 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 122113 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 106715 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 116679 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 157562 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116885 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада готовит новые санкции за нарушение правил мобилизации в ТЦК и ВВК

Рада готовит новые санкции за нарушение правил мобилизации в ТЦК и ВВК

20 января, 16:29 • 38055 просмотра
Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

20 января, 16:32 • 38223 просмотра
О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа

О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа

20 января, 18:07 • 46996 просмотра
Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

20 января, 18:19 • 51172 просмотра
Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

20 января, 18:35 • 48231 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 109840 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 122113 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 151274 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 157562 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 161030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 127478 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 140052 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 128644 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 133360 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 133737 просмотра
Актуальное
На Тайване произошло мощное землетрясение: люди оказались в ловушке

На Тайване произошло мощное землетрясение: люди оказались в ловушке

Киев  •  УНН

 • 4707 просмотра

Read in English

В горной местности возле города Цзяи произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла на глубине 9,4 км. Несколько человек оказались в ловушке в поврежденных зданиях, некоторые села остались без электроэнергии.

На юге Тайваня в горной сельской местности возле города Цзяи произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Некоторые местные жители оказались в ловушке в поврежденных домах. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник, 21 января, в горной сельской местности на юге Тайваня недалеко от города Цзяи.

Из-за землетрясения содрогнулись здания в столице Тайбэе.

По данным метеорологической службы, подземные толчки произошли вскоре после полуночи по местному времени на глубине 9,4 км (6 миль) с эпицентром в городке Дапу в уезде Цзяи

- говорится в заметке.

Пожарная служба сообщила, что несколько человек оказались в ловушке в поврежденных зданиях в городе Тайнань, некоторые из них уже спасены.

Пожарная служба города Цзяи также сообщила, что пока сообщений о серьезных жертвах в городе не поступало. В то же время, один из чиновников из Дапу сообщил Reuters, что в некоторых селах исчезла электроэнергия, а здания были повреждены.

Пожарная служба Дапу сообщила агентству, что "очевидных признаков катастрофы" нет.

Метеорологическая служба острова сообщила, что есть незначительные повреждения.

Производитель микросхем TSMC эвакуировал персонал на своих заводах в центральном и южном Тайване, все они находятся в безопасности

- информирует Reuters.

Научный парк в городе Тайнань, где расположены крупные заводы, в частности TSMC, также сообщал об эвакуации работников из зданий.

Напомним

Землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло в понедельник, 13 января, на острове Кюсю, что в Японии.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
taibeiТайбэй
taivanТайвань
yaponiyaЯпония

Обратиться по вопросам размещения рекламы