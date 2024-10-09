Китай стурбований заявами президента Тайваню
Київ • УНН
Уряд Китаю висловив занепокоєння щодо заяв президента Тайваню Лай Чін-те, вважаючи, що вони посилюють напруженість у регіоні. Пекін наполягає, що Тайвань є частиною Китаю, що заперечується Лаєм та його урядом.
Уряд Китаю висловив стурбованість через заяви президента Тайваню Лай Чін-те, підкресливши, що його дії лише посилюють напруженість в регіоні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Це відбулося напередодні ключової промови Лая в Тайбеї, яка може спровокувати військову реакцію з боку Пекіна.
Лай, що вступив на посаду в травні після перемоги на виборах у січні, відомий своєю критичною позицією щодо Китаю. Пекін наполягає на тому, що Тайвань, є частиною його території, що категорично заперечується Лаєм і його урядом.
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