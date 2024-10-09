Китай обеспокоен заявлениями президента Тайваня
Киев • УНН
Правительство Китая выразило обеспокоенность по поводу заявлений президента Тайваня Лай Чин-тэ, считая, что они усиливают напряженность в регионе. Пекин настаивает, что Тайвань является частью Китая, что отрицается Лаем и его правительством.
Правительство Китая выразило обеспокоенность из-за заявлений президента Тайваня Лай Чин-тэ, подчеркнув, что его действия лишь усиливают напряженность в регионе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Это произошло накануне ключевой речи Лая в Тайбэе, которая может спровоцировать военную реакцию со стороны Пекина.
Лай, вступивший в должность в мае после победы на выборах в январе, известен своей критической позицией в отношении Китая. Пекин настаивает на том, что Тайвань, является частью его территории, что категорически отрицается Лаем и его правительством.
Китай послал маневрировать большую группу боевых самолетов и военных кораблей к Тайваню12 июля 2023, 06:16 • 442222 просмотра