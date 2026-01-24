На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю

Тайванський експерт із питань безпеки Мей Фу-сін виступив із резонансною заявою, вимагаючи від Києва визнати свою історичну роль у розбудові військової потужності КНР. Цей заклик став відповіддю на нещодавню критику Володимира Зеленського в Давосі щодо потрапляння тайванських мікросхем до російського оборонного сектору. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Конфлікт інтересів загострився після виступу українського президента на Всесвітньому економічному форумі 22 січня 2026 року, де він назвав Тайвань одним із джерел компонентів для російської зброї. У відповідь директор Дослідницького центру безпеки Тайванської протоки Мей Фу-сін нагадав, що саме Україна протягом 30 років постачала Пекіну критичні технології – від авіаційних двигунів до військово-морських систем.

Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф

За його словами, Київ має вибачитися за те, що допоміг Комуністичній партії Китаю стати серйозною загрозою в Індо-Тихоокеанському регіоні, та вжити заходів для виправлення наслідків цієї співпраці.

Офіційна позиція Тайбею та контроль експорту

Попри гострі заяви окремих аналітиків, уряд Тайваню на чолі з Лай Чін-де зберігає більш стриману та солідарну з Україною позицію. Президент Тайваню підкреслив готовність ще більше посилити контроль за експортом товарів подвійного призначення через треті країни, щоб заблокувати замасковані канали постачання до рф. Тайбей офіційно не підтримав вимогу про вибачення, наголошуючи на продовженні підтримки України в її боротьбі проти російської агресії та на важливості розриву складних ланцюгів постачання компонентів для ракет і дронів.

