Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф

01:52 • 6680 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 18489 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 31664 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 25781 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 22768 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18716 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 18329 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 35682 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16168 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16612 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Суд рф визнав, що під час удару по крейсеру "Москва" загинули 20 людейPhoto22 січня, 19:40 • 4542 перегляди
У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в УкраїніVideo22 січня, 20:39 • 6290 перегляди
Зеленський повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет ППОVideo22 січня, 20:50 • 3962 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України22 січня, 21:21 • 9874 перегляди
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години00:19 • 4472 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 18575 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 23351 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 35687 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 28078 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 81999 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Стів Віткофф
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Вашингтон
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 10183 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 28295 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 24784 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 36321 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 68498 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Президент Тайваню Лай Чін-де ініціював переговори з Києвом щодо посилення контролю за експортом технологій після заяви Зеленського. Тайвань прагне налагодити обмін розвідувальними даними для запобігання потраплянню мікросхем до агресора.

Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф

Президент Тайваню Лай Чін-де ініціював проведення переговорів із Києвом щодо посилення контролю за експортом технологій після заяви президента України Володимира Зеленського про використання тайванських компонентів у російських ракетах. Острівна держава прагне налагодити обмін розвідувальними даними, щоб унеможливити потрапляння критично важливих мікросхем до агресора через треті країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на форумі в Давосі, Зеленський зазначив, що росія продовжує виробляти засоби терору завдяки деталям із Китаю, Європи, США та Тайваню. У відповідь на це Лай Чін-де підкреслив, що Тайбей є надійним партнером України і вже запровадив жорсткі обмеження, проте готовий до глибшої координації для виявлення прихованих ланцюжків постачання.

У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціями21.01.26, 14:22 • 9462 перегляди

Ми вітаємо подальший обмін інформацією з президентом Зеленським для подальшого припинення незаконного перевезення вантажів з третіх країн та прихованого кінцевого використання

– заявив Лай Чін–де у соцмережі X.

Спільна боротьба за свободу та пам'ять про полеглих

Президент Тайваню нагадав, що солідарність двох народів скріплена кров'ю, адже тайванські добровольці воюють у лавах ЗСУ проти російських окупантів. Він засудив будь-які спроби обійти міжнародні ембарго та наголосив на неприпустимості допомоги агресору.

Ми чітко заявляємо: будь-яка допомога агресору чи порушення міжнародних ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними. Ми молимося за швидке відновлення миру в Україні

– додав очільник острова.

Попри відсутність офіційних дипломатичних відносин, Тайбей висловив готовність посилити перевірки товарів, що йдуть через посередників. Лай Чін-де закликав українську сторону передавати конкретні дані про виявлені в трофейній техніці компоненти для оперативного реагування.

ГУР оприлюднило дані про нову модифікацію “ґєрані” з ПЗРК та бойовою частиною12.01.26, 10:19 • 3630 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Reuters
Тайвань
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна