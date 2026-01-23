Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф

Президент Тайваню Лай Чін-де ініціював проведення переговорів із Києвом щодо посилення контролю за експортом технологій після заяви президента України Володимира Зеленського про використання тайванських компонентів у російських ракетах. Острівна держава прагне налагодити обмін розвідувальними даними, щоб унеможливити потрапляння критично важливих мікросхем до агресора через треті країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на форумі в Давосі, Зеленський зазначив, що росія продовжує виробляти засоби терору завдяки деталям із Китаю, Європи, США та Тайваню. У відповідь на це Лай Чін-де підкреслив, що Тайбей є надійним партнером України і вже запровадив жорсткі обмеження, проте готовий до глибшої координації для виявлення прихованих ланцюжків постачання.

Ми вітаємо подальший обмін інформацією з президентом Зеленським для подальшого припинення незаконного перевезення вантажів з третіх країн та прихованого кінцевого використання – заявив Лай Чін–де у соцмережі X.

Спільна боротьба за свободу та пам'ять про полеглих

Президент Тайваню нагадав, що солідарність двох народів скріплена кров'ю, адже тайванські добровольці воюють у лавах ЗСУ проти російських окупантів. Він засудив будь-які спроби обійти міжнародні ембарго та наголосив на неприпустимості допомоги агресору.

Ми чітко заявляємо: будь-яка допомога агресору чи порушення міжнародних ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними. Ми молимося за швидке відновлення миру в Україні – додав очільник острова.

Попри відсутність офіційних дипломатичних відносин, Тайбей висловив готовність посилити перевірки товарів, що йдуть через посередників. Лай Чін-де закликав українську сторону передавати конкретні дані про виявлені в трофейній техніці компоненти для оперативного реагування.

