ГУР оприлюднило дані про нову модифікацію “ґєрані” з ПЗРК та бойовою частиною

ГУР оприлюднило інформацію про нову модифікацію безпілотника "ґєрань-2", який одночасно несе переносний зенітно-ракетний комплекс і основну бойову частину. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

ГУР МО України в рубриці "Засоби ураження" розділу "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивну схему, складові елементи та електронну компонентну базу безпілотного літального апарата "ґєрань-2" серії "Э", оснащеного переносним зенітно-ракетним комплексом

Раніше розвідка вже повідомляла про використання "ґєрані-2" з радянською ракетою класу "повітря-повітря" Р-60.

Зазначається, що нова модифікація передбачає ручне керування оператором у реальному часі. Для цього використовується китайська оптична камера та mesh-модем виробництва КНР. Пуск ракети відбувається автоматично після захоплення цілі головкою самонаведення.

У разі виявлення повітряної цілі оператор поетапно активує два сервоприводи: перший - запускає хімічну акумуляторну батарею та азотний балон охолодження головки самонаведення (ГСН) ПЗРК, другий - після охолодження до необхідної температури ГСН відкриває спеціально виготовлену захисну кришку. Спусковий гачок ракети зафіксований у постійно натисненому положенні за допомогою кабельних стяжок, що забезпечує автоматичний пуск одразу після захоплення цілі головкою самонаведення

Важливою відмінністю цієї версії, за словами ГУР, є наявність повноцінної основної бойової частини. На дослідженому зразку встановлено термобаричну бойову частину ТББЧ-50М. Після відстрілу зенітної ракети безпілотник зберігає здатність виконувати ударні завдання.

У складі БПЛА зафіксовано стандартний набір блоків, зокрема польотний контролер, інерціальну навігаційну систему та модеми зв’язку.

У інерціальній навігаційній системі вперше зафіксовано використання нового 6-осьового інерціального модулю SCH1633-D0I виробництва Murata (Японія). Цей модуль був представлений наприкінці 2024 року як рішення для цивільних автомобільних систем - автономного водіння та сучасних систем допомоги водієві