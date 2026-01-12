ГУР оприлюднило дані про нову модифікацію “ґєрані” з ПЗРК та бойовою частиною
Київ • УНН
Дрон керується оператором в реальному часі та використовує китайські компоненти.
ГУР оприлюднило інформацію про нову модифікацію безпілотника "ґєрань-2", який одночасно несе переносний зенітно-ракетний комплекс і основну бойову частину. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
ГУР МО України в рубриці "Засоби ураження" розділу "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивну схему, складові елементи та електронну компонентну базу безпілотного літального апарата "ґєрань-2" серії "Э", оснащеного переносним зенітно-ракетним комплексом
Раніше розвідка вже повідомляла про використання "ґєрані-2" з радянською ракетою класу "повітря-повітря" Р-60.
Зазначається, що нова модифікація передбачає ручне керування оператором у реальному часі. Для цього використовується китайська оптична камера та mesh-модем виробництва КНР. Пуск ракети відбувається автоматично після захоплення цілі головкою самонаведення.
У разі виявлення повітряної цілі оператор поетапно активує два сервоприводи: перший - запускає хімічну акумуляторну батарею та азотний балон охолодження головки самонаведення (ГСН) ПЗРК, другий - після охолодження до необхідної температури ГСН відкриває спеціально виготовлену захисну кришку. Спусковий гачок ракети зафіксований у постійно натисненому положенні за допомогою кабельних стяжок, що забезпечує автоматичний пуск одразу після захоплення цілі головкою самонаведення
Важливою відмінністю цієї версії, за словами ГУР, є наявність повноцінної основної бойової частини. На дослідженому зразку встановлено термобаричну бойову частину ТББЧ-50М. Після відстрілу зенітної ракети безпілотник зберігає здатність виконувати ударні завдання.
У складі БПЛА зафіксовано стандартний набір блоків, зокрема польотний контролер, інерціальну навігаційну систему та модеми зв’язку.
У інерціальній навігаційній системі вперше зафіксовано використання нового 6-осьового інерціального модулю SCH1633-D0I виробництва Murata (Японія). Цей модуль був представлений наприкінці 2024 року як рішення для цивільних автомобільних систем - автономного водіння та сучасних систем допомоги водієві
Крім того, зазначено, що оприлюднення таких даних "спрямоване на викриття технологічних ланцюгів російської військової агресії та сприяння посиленню міжнародного санкційного тиску".
Нагадаємо
ГУР повідомило про перше застосування російськими військами нового ударного БПЛА "ґєрань-5" на початку 2026 року. Цей дрон має довжину 6 метрів, розмах крил 5,5 метра та бойову частину 90 кг.