ГУР обнародовало данные о новой модификации "герани" с ПЗРК и боевой частью

ГУР обнародовало информацию о новой модификации беспилотника "Герань-2", который одновременно несет переносной зенитно-ракетный комплекс и основную боевую часть. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

ГУР МО Украины в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", оснащенного переносным зенитно-ракетным комплексом

Ранее разведка уже сообщала об использовании "Герани-2" с советской ракетой класса "воздух-воздух" Р-60.

Отмечается, что новая модификация предусматривает ручное управление оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера и mesh-модем производства КНР. Пуск ракеты происходит автоматически после захвата цели головкой самонаведения.

В случае обнаружения воздушной цели оператор поэтапно активирует два сервопривода: первый - запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения (ГСН) ПЗРК, второй - после охлаждения до необходимой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку. Спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата цели головкой самонаведения

Важным отличием этой версии, по словам ГУР, является наличие полноценной основной боевой части. На исследованном образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М. После отстрела зенитной ракеты беспилотник сохраняет способность выполнять ударные задачи.

В составе БПЛА зафиксирован стандартный набор блоков, в частности полетный контроллер, инерциальную навигационную систему и модемы связи.

В инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония). Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем - автономного вождения и современных систем помощи водителю