ГУР обнародовало данные о новой модификации "герани" с ПЗРК и боевой частью

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Дрон управляется оператором в реальном времени и использует китайские компоненты.

ГУР обнародовало данные о новой модификации "герани" с ПЗРК и боевой частью
Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

ГУР обнародовало информацию о новой модификации беспилотника "Герань-2", который одновременно несет переносной зенитно-ракетный комплекс и основную боевую часть. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

ГУР МО Украины в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", оснащенного переносным зенитно-ракетным комплексом

 - говорится в сообщении.

Ранее разведка уже сообщала об использовании "Герани-2" с советской ракетой класса "воздух-воздух" Р-60.

Отмечается, что новая модификация предусматривает ручное управление оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера и mesh-модем производства КНР. Пуск ракеты происходит автоматически после захвата цели головкой самонаведения.

В случае обнаружения воздушной цели оператор поэтапно активирует два сервопривода: первый - запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения (ГСН) ПЗРК, второй - после охлаждения до необходимой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку. Спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата цели головкой самонаведения

- говорится в сообщении.

Важным отличием этой версии, по словам ГУР, является наличие полноценной основной боевой части. На исследованном образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М. После отстрела зенитной ракеты беспилотник сохраняет способность выполнять ударные задачи.

В составе БПЛА зафиксирован стандартный набор блоков, в частности полетный контроллер, инерциальную навигационную систему и модемы связи.

В инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония). Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем - автономного вождения и современных систем помощи водителю

- подчеркивает ГУР.

Кроме того, отмечено, что обнародование таких данных "направлено на разоблачение технологических цепей российской военной агрессии и содействие усилению международного санкционного давления".

Напомним

ГУР сообщило о первом применении российскими войсками нового ударного БПЛА "Герань-5" в начале 2026 года. Этот дрон имеет длину 6 метров, размах крыльев 5,5 метра и боевую часть 90 кг.

Алла Киосак

Война в УкраинеТехнологии
Санкции
Техника
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Япония
Украина