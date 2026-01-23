Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ

Президент Тайваня Лай Циндэ инициировал проведение переговоров с Киевом по усилению контроля за экспортом технологий после заявления президента Украины Владимира Зеленского об использовании тайваньских компонентов в российских ракетах. Островное государство стремится наладить обмен разведывательными данными, чтобы исключить попадание критически важных микросхем к агрессору через третьи страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Выступая на форуме в Давосе, Зеленский отметил, что Россия продолжает производить средства террора благодаря деталям из Китая, Европы, США и Тайваня. В ответ на это Лай Циндэ подчеркнул, что Тайбэй является надежным партнером Украины и уже ввел жесткие ограничения, однако готов к более глубокой координации для выявления скрытых цепочек поставок.

Мы приветствуем дальнейший обмен информацией с президентом Зеленским для дальнейшего прекращения незаконной перевозки грузов из третьих стран и скрытого конечного использования – заявил Лай Циндэ в соцсети X.

Совместная борьба за свободу и память о павших

Президент Тайваня напомнил, что солидарность двух народов скреплена кровью, ведь тайваньские добровольцы воюют в рядах ВСУ против российских оккупантов. Он осудил любые попытки обойти международные эмбарго и подчеркнул недопустимость помощи агрессору.

Мы четко заявляем: любая помощь агрессору или нарушение международных эмбарго и правил экспортного контроля неприемлемы. Мы молимся за скорейшее восстановление мира в Украине – добавил глава острова.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, Тайбэй выразил готовность усилить проверки товаров, идущих через посредников. Лай Циндэ призвал украинскую сторону передавать конкретные данные о выявленных в трофейной технике компонентах для оперативного реагирования.

