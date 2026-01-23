Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ

$43.180.08
50.670.06
ukenru
01:52 • 8234 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 20983 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 34150 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 27159 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 23545 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 19002 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18528 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 36295 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16213 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16651 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.4м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человекPhoto22 января, 19:40 • 5772 просмотра
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в УкраинеVideo22 января, 20:39 • 7724 просмотра
Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВОVideo22 января, 20:50 • 5316 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине22 января, 21:21 • 10706 просмотра
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов00:19 • 5920 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 19278 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 24031 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 36291 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 28600 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 82551 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Давос
Китай
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 10529 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 28555 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 25019 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 38215 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 68712 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ

Киев • УНН

 • 5530 просмотра

Президент Тайваня Лай Чин-дэ инициировал переговоры с Киевом по усилению контроля за экспортом технологий после заявления Зеленского. Тайвань стремится наладить обмен разведывательными данными для предотвращения попадания микросхем к агрессору.

Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ

Президент Тайваня Лай Циндэ инициировал проведение переговоров с Киевом по усилению контроля за экспортом технологий после заявления президента Украины Владимира Зеленского об использовании тайваньских компонентов в российских ракетах. Островное государство стремится наладить обмен разведывательными данными, чтобы исключить попадание критически важных микросхем к агрессору через третьи страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Выступая на форуме в Давосе, Зеленский отметил, что Россия продолжает производить средства террора благодаря деталям из Китая, Европы, США и Тайваня. В ответ на это Лай Циндэ подчеркнул, что Тайбэй является надежным партнером Украины и уже ввел жесткие ограничения, однако готов к более глубокой координации для выявления скрытых цепочек поставок.

В ГУР рассказали о производстве ракет "Искандер-К": 8 предприятий до сих пор не под санкциями21.01.26, 14:22 • 9476 просмотров

Мы приветствуем дальнейший обмен информацией с президентом Зеленским для дальнейшего прекращения незаконной перевозки грузов из третьих стран и скрытого конечного использования

– заявил Лай Циндэ в соцсети X.

Совместная борьба за свободу и память о павших

Президент Тайваня напомнил, что солидарность двух народов скреплена кровью, ведь тайваньские добровольцы воюют в рядах ВСУ против российских оккупантов. Он осудил любые попытки обойти международные эмбарго и подчеркнул недопустимость помощи агрессору.

Мы четко заявляем: любая помощь агрессору или нарушение международных эмбарго и правил экспортного контроля неприемлемы. Мы молимся за скорейшее восстановление мира в Украине

– добавил глава острова.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, Тайбэй выразил готовность усилить проверки товаров, идущих через посредников. Лай Циндэ призвал украинскую сторону передавать конкретные данные о выявленных в трофейной технике компонентах для оперативного реагирования.

ГУР обнародовало данные о новой модификации "герани" с ПЗРК и боевой частью12.01.26, 10:19 • 3638 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Reuters
Тайвань
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина