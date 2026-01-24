Тайваньский эксперт по вопросам безопасности Мэй Фу-син выступил с резонансным заявлением, требуя от Киева признать свою историческую роль в развитии военной мощи КНР. Этот призыв стал ответом на недавнюю критику Владимира Зеленского в Давосе относительно попадания тайваньских микросхем в российский оборонный сектор. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Конфликт интересов обострился после выступления украинского президента на Всемирном экономическом форуме 22 января 2026 года, где он назвал Тайвань одним из источников компонентов для российского оружия. В ответ директор Исследовательского центра безопасности Тайваньского пролива Мэй Фу-син напомнил, что именно Украина в течение 30 лет поставляла Пекину критические технологии – от авиационных двигателей до военно-морских систем.

По его словам, Киев должен извиниться за то, что помог Коммунистической партии Китая стать серьезной угрозой в Индо-Тихоокеанском регионе, и принять меры для исправления последствий этого сотрудничества.

Официальная позиция Тайбэя и контроль экспорта

Несмотря на острые заявления отдельных аналитиков, правительство Тайваня во главе с Лай Чин-дэ сохраняет более сдержанную и солидарную с Украиной позицию. Президент Тайваня подчеркнул готовность еще больше усилить контроль за экспортом товаров двойного назначения через третьи страны, чтобы заблокировать замаскированные каналы поставок в РФ. Тайбэй официально не поддержал требование об извинениях, подчеркивая продолжение поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии и важность разрыва сложных цепей поставок компонентов для ракет и дронов.

