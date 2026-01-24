На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая

$43.170.01
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34 • 10139 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 12621 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 13893 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 25126 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 23170 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17670 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 24941 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 52961 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 22095 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Популярные новости
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 10466 просмотра
В Житомирской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в квартиру, где находилась его сожительница с малолетним сыном23 января, 14:40 • 4768 просмотра
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico23 января, 15:44 • 5436 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft23 января, 16:14 • 16789 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02 • 10241 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 25133 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 52965 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 75487 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 71165 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 73314 просмотра
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 22736 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 22195 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 37478 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52814 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47314 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Тайваньский эксперт призвал Украину извиниться за помощь Китаю в наращивании военной мощи. Это стало ответом на критику Зеленского по поводу поставок тайваньских микросхем в РФ.

На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая

Тайваньский эксперт по вопросам безопасности Мэй Фу-син выступил с резонансным заявлением, требуя от Киева признать свою историческую роль в развитии военной мощи КНР. Этот призыв стал ответом на недавнюю критику Владимира Зеленского в Давосе относительно попадания тайваньских микросхем в российский оборонный сектор. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Конфликт интересов обострился после выступления украинского президента на Всемирном экономическом форуме 22 января 2026 года, где он назвал Тайвань одним из источников компонентов для российского оружия. В ответ директор Исследовательского центра безопасности Тайваньского пролива Мэй Фу-син напомнил, что именно Украина в течение 30 лет поставляла Пекину критические технологии – от авиационных двигателей до военно-морских систем.

Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23.01.26, 07:00 • 128164 просмотра

По его словам, Киев должен извиниться за то, что помог Коммунистической партии Китая стать серьезной угрозой в Индо-Тихоокеанском регионе, и принять меры для исправления последствий этого сотрудничества.

Официальная позиция Тайбэя и контроль экспорта

Несмотря на острые заявления отдельных аналитиков, правительство Тайваня во главе с Лай Чин-дэ сохраняет более сдержанную и солидарную с Украиной позицию. Президент Тайваня подчеркнул готовность еще больше усилить контроль за экспортом товаров двойного назначения через третьи страны, чтобы заблокировать замаскированные каналы поставок в РФ. Тайбэй официально не поддержал требование об извинениях, подчеркивая продолжение поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии и важность разрыва сложных цепей поставок компонентов для ракет и дронов.

США и Тайвань заключили историческое торговое соглашение в области полупроводников16.01.26, 01:01 • 4336 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Тайбэй
Тайвань
Китай
Владимир Зеленский
Украина