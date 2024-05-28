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Китай запустив новітній військовий безпілотник поблизу Японії

Китай запустив новітній військовий безпілотник поблизу Японії

Київ • УНН

 • 17756 перегляди

Японія підняла в повітря винищувачі після виявлення нового китайського розвідувально-ударного безпілотника Wing Loong-10 поблизу префектури Окінава.

У Японії підіймали в небо бойові винищувачі після того, як поблизу префектури Окінава зафіксували новий китайський розвідувально-ударний безпілотник Wing Loong-10. Про це пише NHK, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що китайський дрон помітили над Східнокитайським морем, на північ від японської префектури Окінава.

Міністерство оборони Японії вирішило підняти для його перехоплення бойові літаки ВПС країни. Проте БПЛА, який летів у бік Японії через деякий час розвернувся й полетів назад тим самим маршрутом у зворотному напрямку, в бік материкового Китаю.

В Японії заявили, що це перший випадок застосування армією Китаю нового розвідувально-ударного Wing Loong-10. Окрім того, у Міноборони Японії кажуть, що вже п'ятий тип китайського військового безпілотника, запущений китайцями для ведення розвідки неподалік їхньої країни.

Китай провів імітацію ракетних ударів і підняв бомбардувальники під час навчань поблизу Тайваню24.05.24, 10:00 • 17019 переглядiв

Нагадаємо

Аналітики The Telegraph стверджують, що Китай готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань. Це відбувається на тлі посилення кампанії тиску на Тайбей з боку Пекіна.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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