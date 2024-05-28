Китай запустив новітній військовий безпілотник поблизу Японії
Київ • УНН
Японія підняла в повітря винищувачі після виявлення нового китайського розвідувально-ударного безпілотника Wing Loong-10 поблизу префектури Окінава.
У Японії підіймали в небо бойові винищувачі після того, як поблизу префектури Окінава зафіксували новий китайський розвідувально-ударний безпілотник Wing Loong-10. Про це пише NHK, передає УНН.
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Зазначається, що китайський дрон помітили над Східнокитайським морем, на північ від японської префектури Окінава.
Міністерство оборони Японії вирішило підняти для його перехоплення бойові літаки ВПС країни. Проте БПЛА, який летів у бік Японії через деякий час розвернувся й полетів назад тим самим маршрутом у зворотному напрямку, в бік материкового Китаю.
В Японії заявили, що це перший випадок застосування армією Китаю нового розвідувально-ударного Wing Loong-10. Окрім того, у Міноборони Японії кажуть, що вже п'ятий тип китайського військового безпілотника, запущений китайцями для ведення розвідки неподалік їхньої країни.
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