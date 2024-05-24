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Китай провів імітацію ракетних ударів і підняв бомбардувальники під час навчань поблизу Тайваню

Китай провів імітацію ракетних ударів і підняв бомбардувальники під час навчань поблизу Тайваню

Київ • УНН

 • 17019 перегляди

Китай провів імітацію ракетних ударів і використав бомбардувальники з бойовими ракетами поблизу Тайваню, перевіряючи свою здатність захопити контроль над ключовими районами в межах дводенних військових навчань навколо острова.

Китай під час дводенних тайваньських навчань провів у п'ятницю імітаційні ракетні удари та використав бомбардувальники з бойовими ракетами, повідомляє Reuters з посиланням на китайське державне телебачення, пише УНН.

Деталі

Бомбардувальники, як вказано, створили кілька ударних угруповань у водах на схід від Тайваню, виконуючи імітаційні атаки у координації з військовими кораблями, тоді як "Китай перевіряв свою здатність "захопити владу" та контролювати ключові райони Тайваню".

Високопоставлений представник служби безпеки Тайваню повідомив агентству Reuters, що кілька китайських бомбардувальників здійснили імітацію атак на іноземні судна поблизу східного краю протоки Баші, що відокремлює Тайвань від Філіппін, відпрацьовуючи, як захопити "повний контроль" над територіями на захід від першого ланцюга островів.

Перший ланцюг островів належить до території, яка простягається від Японії через Тайвань, Філіппіни і далі до Борнео, охоплюючи прибережні моря Китаю.

Чиновник повідомив, що кілька китайських катерів берегової охорони також проводили навчання з переслідування біля східного узбережжя Тайваню, включаючи імітаційні перевірки цивільних судів.

Берегова охорона Китаю заявила, що в п'ятницю провела "навчання правоохоронних органів" у водах на схід від Тайваню, зосередивши увагу на тренуваннях з перевірки та ідентифікації, попередження та відбиття.

Китайське судно Nantong виконало боєготове патрулювання та практичні навчання в Тайванській протоці, а тайванське судно Zheng He слідувало за ним у 0,6 морських милях, повідомила китайська державна телекомпанія CCTV.

Офіцер зі зв'язків із громадськістю 7-го флоту ВМС США заявив, що він приділяє увагу "всім подіям" в Індо-Тихоокеанському регіоні та "дуже серйозно" ставиться до відповідальності за стримування агресії у регіоні.

Збройні сили Тайваню мобілізувалися для спостереження та стеження за китайськими силами. Міністерство оборони Тайваню в п'ятницю опублікувало фотографії F-16, озброєні бойовими ракетами, які патрулюють небо.

У міністерстві повідомили, що станом на 6 годину ранку (22:00 за Грінвічем) у п'ятницю було виявлено 49 китайських військових літаків, 19 засобів військово-морських сил та сім кораблів берегової охорони. З них 28 літаків перетнули серединну лінію протоки, яка колись служила неофіційним бар'єром, хоча Китай заявляє, що не визнає її.

Згідно з картою, наданою міністерством, найближчий китайський літак, що підлетів до узбережжя Тайваню, знаходився за 40 морських миль (74 км) від північного міста та військово-морської бази Кілунг.

Доповнення

Дводенні навчання в Тайванській протоці та навколо груп контрольованих Тайванем островів поблизу китайського узбережжя, які, за словами тайванського чиновника, також включали імітацію бомбардування іноземних суден, розпочалися лише через три дні після того, як новий президент Тайваню Лай Цінде вступив на посаду у понеділок. Тайвань засудив дії Китаю.

Китай розглядає демократично керований Тайвань як власну територію і засуджує Лая як "сепаратиста", пише видання. Він розкритикував його інавгураційну промову, у якій Лай закликав Пекін припинити погрози і заявив, що обидві сторони протоки "не підпорядковані один одному".

Тайвань відправив сили в райони навколо острова після початку Китаєм "каральних" навчань23.05.24, 08:31 • 17869 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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