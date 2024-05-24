Китай провел имитацию ракетных ударов и поднял бомбардировщики во время учений вблизи Тайваня

Китай во время двухдневных тайваньских учений провел в пятницу имитационные ракетные удары и использовал бомбардировщики с боевыми ракетами, сообщает Reuters со ссылкой на китайское государственное телевидение, пишет УНН.

Детали

Бомбардировщики, как указано, создали несколько ударных группировок в водах к востоку от Тайваня, выполняя имитационные атаки в координации с военными кораблями, тогда как "Китай проверял свою способность "захватить власть" и контролировать ключевые районы Тайваня".

Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня сообщил агентству Reuters, что несколько китайских бомбардировщиков совершили имитацию атак на иностранные суда вблизи восточной оконечности пролива Баши, отделяющего Тайвань от Филиппин, отрабатывая, как захватить "полный контроль" над территориями к западу от первой цепи островов.

Первая цепь островов относится к территории, которая простирается от Японии через Тайвань, Филиппины и далее до Борнео, охватывая прибрежные моря Китая.

Чиновник сообщил, что несколько китайских катеров береговой охраны также проводили учения по преследованию у восточного побережья Тайваня, включая имитационные проверки гражданских судов.

Береговая охрана Китая заявила, что в пятницу провела "учения правоохранительных органов" в водах к востоку от Тайваня, сосредоточив внимание на тренировках по проверке и идентификации, предупреждению и отражению.

Китайское судно Nantong выполнило боеготовые патрулирование и практические учения в Тайваньском проливе, а тайваньское судно Zheng He следовало за ним в 0,6 морских милях, сообщила китайская государственная телекомпания CCTV.

Офицер по связям с общественностью 7-го флота ВМС США заявил, что он уделяет внимание "всем событиям" в Индо-Тихоокеанском регионе и "очень серьезно" относится к ответственности за сдерживание агрессии в регионе.

Вооруженные силы Тайваня мобилизовались для наблюдения и слежения за китайскими силами. Министерство обороны Тайваня в пятницу опубликовало фотографии F-16, вооруженные боевыми ракетами, которые патрулируют небо.

В министерстве сообщили, что по состоянию на 6 часов утра (22:00 по Гринвичу) в пятницу было обнаружено 49 китайских военных самолетов, 19 средств военно-морских сил и семь кораблей береговой охраны. Из них 28 самолетов пересекли срединную линию пролива, которая когда-то служила неофициальным барьером, хотя Китай заявляет, что не признает ее.

Согласно карте, предоставленной министерством, ближайший китайский самолет, подлетевший к побережью Тайваня, находился в 40 морских милях (74 км) от северного города и военно-морской базы Килунг.

Дополнение

Двухдневные учения в Тайваньском проливе и вокруг групп контролируемых Тайванем островов вблизи китайского побережья, которые, по словам тайваньского чиновника, также включали имитацию бомбардировки иностранных судов, начались лишь через три дня после того, как новый президент Тайваня Лай Цинде вступил в должность в понедельник. Тайвань осудил действия Китая.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как собственную территорию и осуждает Лая как "сепаратиста", пишет издание. Он раскритиковал его инаугурационную речь, в которой Лай призвал Пекин прекратить угрозы и заявил, что обе стороны пролива "не подчинены друг другу".

Тайвань отправил силы в районы вокруг острова после начала Китаем "карательных" учений