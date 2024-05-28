Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

В Японии поднимали в небо боевые истребители после того, как вблизи префектуры Окинава заметили новый китайский разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong-10. Об этом пишет NHK, передает УНН.

Детали

Отмечается, что китайский дрон зафиксировали над Восточнокитайским морем, к северу от японской префектуры Окинава.

Министерство обороны Японии решило поднять для его перехвата боевые самолеты ВВС страны. Однако БПЛА, который летел в сторону Японии через некоторое время развернулся и полетел обратно тем же маршрутом в обратном направлении в сторону материкового Китая.

В Японии заявили, что это первый случай применения армией Китая нового разведывательно-ударного Wing Loong-10. Кроме того, в Минобороны Японии говорят, что это уже пятый тип китайского военного беспилотника, запущенный китайцами для ведения разведки неподалеку от их страны.

Китай провел имитацию ракетных ударов и поднял бомбардировщики во время учений вблизи Тайваня

Напомним

Аналитики The Telegraph утверждают, что Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Это происходит на фоне усиления кампании давления на Тайбэй со стороны Пекина.