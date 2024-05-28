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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 10:57  •  7663 просмотра

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Япония подняла в воздух истребители после обнаружения нового китайского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong-10 вблизи префектуры Окинава.

В Японии поднимали в небо боевые истребители после того, как вблизи префектуры Окинава заметили новый китайский разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong-10. Об этом пишет NHK, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что китайский дрон зафиксировали над Восточнокитайским морем, к северу от японской префектуры Окинава.

Министерство обороны Японии решило поднять для его перехвата боевые самолеты ВВС страны. Однако БПЛА, который летел в сторону Японии через некоторое время развернулся и полетел обратно тем же маршрутом в обратном направлении в сторону материкового Китая.

В Японии заявили, что это первый случай применения армией Китая нового разведывательно-ударного Wing Loong-10. Кроме того, в Минобороны Японии говорят, что это уже пятый тип китайского военного беспилотника, запущенный китайцами для ведения разведки неподалеку от их страны.

Китай провел имитацию ракетных ударов и поднял бомбардировщики во время учений вблизи Тайваня24 мая 2024, 07:00 • 15427 просмотров

Напомним

Аналитики The Telegraph утверждают, что Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Это происходит на фоне усиления кампании давления на Тайбэй со стороны Пекина.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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