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Китай готує армаду поромів для вторгнення на Тайвань, - The Telegraph

Китай готує армаду поромів для вторгнення на Тайвань, - The Telegraph

Київ • УНН

 • 27543 перегляди

Китай готовит гражданские паромы и суда для возможного вторжения на Тайвань на фоне усиливающегося давления на островное государство из-за нехватки военных десантных кораблей.

Китай готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань. Це відбувається на тлі посилення кампанії тиску на острівну державу з боку Пекіна, пише The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Експерти зауважують, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) справді має дефіцит військових десантних кораблів, необхідних для здійснення масштабного морського вторгнення. Однак заміною їм можуть стати цивільні судна, включаючи десятки гігантських поромів, кожен з яких може перевозити сотні броньованих машин.

Рей Пауелл, директор проекту SeaLight, який вивчає ситуацію в сірій зоні Південно-Китайського моря, зазначає, що морський десант під ворожим вогнем є одним з найскладніших видів військової операції.

За його словами, цивільні пороми "зазвичай були б поганим вибором для такої місії", але їх можна було б використовувати для масового транспортування військ через Тайванську протоку після того, як берегова оборона Тайваню буде знищена, або для прориву оборони острова просто за рахунок "великою маси" десантників.

Як зауважує The Telegraph, збройні сили Тайваню значно менші за НОАК, але додатковою перевагою для них є складна гірська місцевість тайваньского узбережжя та підступна 110-мильна Тайванська протока, які розділяє острів і материковий Китай.

Доповнення

ВМС Китаю вже мають найбільший у світі надводний флот, а також побудували десятки суден подвійного призначення, здатних діяти як у мирний час, так і під час війни. Десять років тому Пекін видав суднобудівникам технічні "рекомендації", відповідно до яких нові цивільні судна мають бути придатними для використання у військових цілях.

Китай і Тайвань: коротка історія конфлікту "азійських тигрів" та чи матиме це вплив на Україну й світ27.05.24, 09:00 • 141110 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
pekinПекін
pivdenno-kytaiske-moreПівденно-Китайське море
taivanТайвань
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