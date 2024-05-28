Китай готовит армаду паромов для вторжения на Тайвань, - The Telegraph

Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Это происходит на фоне усиления кампании давления на островное государство со стороны Пекина, пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Эксперты отмечают, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) действительно имеет дефицит военных десантных кораблей, необходимых для осуществления масштабного морского вторжения. Однако заменой им могут стать гражданские суда, включая десятки гигантских паромов, каждый из которых может перевозить сотни бронированных машин.

Рэй Пауэлл, директор проекта SeaLight, который изучает ситуацию в серой зоне Южно-Китайского моря, отмечает, что морской десант под вражеским огнем является одним из самых сложных видов военной операции.

По его словам, гражданские паромы "обычно были бы плохим выбором для такой миссии", но их можно было бы использовать для массовой транспортировки войск через Тайваньский пролив после того, как береговая оборона Тайваня будет уничтожена, или для прорыва обороны острова просто за счет "большой массы" десантников.

Как отмечает The Telegraph, вооруженные силы Тайваня значительно меньше НОАК, но дополнительным преимуществом для них является сложная горная местность тайваньского побережья и коварный 110-мильный Тайваньский пролив, который разделяет остров и материковый Китай.

Дополнение

ВМС Китая уже имеют самый большой в мире надводный флот, а также построили десятки судов двойного назначения, способных действовать как в мирное время, так и во время войны. Десять лет назад Пекин выдал судостроителям технические "рекомендации", в соответствии с которыми новые гражданские суда должны быть пригодными для использования в военных целях.

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