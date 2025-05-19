NVIDIA відкриє штаб-квартиру та новий завод на Тайвані

NVIDIA відкриє штаб-квартиру та завод на Тайвані, щоб розширити глобальну інфраструктуру ШІ. Про це йдеться на офіційному сайті компанії, пише УНН.

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За інформацією, генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуан у понеділок відкрив виставку COMPUTEX 2025 у Тайбеї. Під час виступу він наголосив, що ШІ сьогодні є критичною інфраструктурою, як інтернет чи електроенергія, і для його роботи потрібні "фабрики".

Це не центри обробки даних минулого. Ці центри обробки даних ШІ, якщо хочете, неправильно описані. По суті, це фабрики ШІ. Ви подаєте на них енергію, і вони виробляють щось неймовірно цінне, і ці речі називаються токенами - додав Хуан.

За його словами, саме Тайвань стане стартовим майданчиком для нової хвилі інновацій. NVIDIA також оголосила про розширення співпраці з Foxconn і урядом Тайваню задля створення суперкомп’ютера на базі NVIDIA Blackwell, доступного для дослідників, стартапів і провідних компаній, зокрема TSMC.

Наявність інфраструктури штучного інтелекту світового класу тут, на Тайвані, дійсно важлива - сказав Хуан.

Крім того, він презентував нові досягнення NVIDIA — від розвитку квантових суперобчислень до впровадження ШІ в 6G-зв’язок.

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