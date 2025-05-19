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NVIDIA откроет штаб-квартиру и новый завод на Тайване

Киев • УНН

 • 642 просмотра

NVIDIA планирует открыть штаб-квартиру и завод на Тайване, чтобы расширить инфраструктуру ИИ. Тайвань станет стартовой площадкой для новой волны инноваций NVIDIA.

NVIDIA откроет штаб-квартиру и новый завод на Тайване

NVIDIA откроет штаб-квартиру и завод на Тайване, чтобы расширить глобальную инфраструктуру ИИ. Об этом говорится на официальном сайте компании, пишет УНН.

Детали

По информации, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан в понедельник открыл выставку COMPUTEX 2025 в Тайбэе. Во время выступления он подчеркнул, что ИИ сегодня является критической инфраструктурой, как интернет или электроэнергия, и для его работы нужны "фабрики".

Это не центры обработки данных прошлого. Эти центры обработки данных ИИ, если хотите, неправильно описаны. По сути, это фабрики ИИ. Вы подаете на них энергию, и они производят что-то невероятно ценное, и эти вещи называются токенами

- добавил Хуан.

По его словам, именно Тайвань станет стартовой площадкой для новой волны инноваций. NVIDIA также объявила о расширении сотрудничества с Foxconn и правительством Тайваня для создания суперкомпьютера на базе NVIDIA Blackwell, доступного для исследователей, стартапов и ведущих компаний, в частности TSMC.

Наличие инфраструктуры искусственного интеллекта мирового класса здесь, на Тайване, действительно важно

- сказал Хуан.

Кроме того, он презентовал новые достижения NVIDIA — от развития квантовых супервычислений до внедрения ИИ в 6G-связь. 

Напомним

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Алина Волянская

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