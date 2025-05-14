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США рассматривают соглашение о поставках более миллиона чипов Nvidia в ОАЭ: опасения по поводу утечки технологий в Китай

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Администрация Трампа рассматривает соглашение, которое позволит ОАЭ импортировать 500 тысяч чипов Nvidia ежегодно до 2027 года. G42 может получить вычислительные мощности, эквивалентные 1-1,5 миллиона чипов H100.

США рассматривают соглашение о поставках более миллиона чипов Nvidia в ОАЭ: опасения по поводу утечки технологий в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает соглашение, которое позволит Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) импортировать более миллиона передовых чипов Nvidia. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам источников издания, соглашение позволит ОАЭ импортировать 500 000 самых передовых чипов на рынке ежегодно отныне до 2027 года. Одна пятая часть из всех чипов будет выделена для компании G42 из Абу-Даби, занимающейся ИИ, а другая часть пойдет американским компаниям, которые строят центры обработки данных в стране Персидского залива.

Сообщается, одной из таких компаний может стать OpenAI , которая может объявить о запуске нового центра обработки данных в ОАЭ уже на этой неделе.

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Отмечается, что в течение срока действия соглашения G42 может приобрести вычислительные мощности, эквивалентные от 1 до 1,5 миллиона чипов H100, что является лучшим предложением Nvidia на данный момент. Эта сумма примерно в четыре раза больше, чем G42 было бы разрешено купить в рамках структуры контроля за экспортом чипов эпохи Байдена. 

В целом, если соглашение будет реализовано в его нынешнем виде, это ознаменует кардинальное изменение политики США в отношении развития ИИ на Ближнем Востоке и, в частности, в Объединенных Арабских Эмиратах. Американские чиновники годами выражали обеспокоенность тесными связями этой страны с Пекином. 

Пока неизвестно, какие условия национальной безопасности чиновники Трампа применили к продаже чипов. При администрации президента Джо Байдена G42 согласилась выйти из китайской Huawei Technologies Co., чтобы проложить путь к партнерству с Microsoft Corp. стоимостью 1,5 млрд долларов, включающее центры обработки данных в стране Персидского залива.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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