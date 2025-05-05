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ОАЭ внедряют искусственный интеллект в школьную программу с 2025 года

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Объединенные Арабские Эмираты внедрят курс ИИ для школьников в 2025-2026 гг. Страна уже инвестировала значительные средства в развитие технологий искусственного интеллекта и создала инвестиционный фонд.

ОАЭ внедряют искусственный интеллект в школьную программу с 2025 года

Объединенные Арабские Эмираты объявили о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в образовательную программу. Курс будет введен в 2025–2026 гг. для учащихся от детского сада до 12-го класса и будет включать этическую осведомленность, базовые концепции и применение в реальной жизни. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Эмираты уже сделали значительные инвестиции в центры обработки данных, которые используются для обучения моделей ИИ, а также создали инвестиционный фонд в сфере искусственного интеллекта. По словам источников, знакомых с инициативой, в течение нескольких лет объем фонда может превысить 100 миллиардов долларов".

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил в прошлом году, что Эмираты могут стать мировым "регуляторным полигоном" для тестирования технологий ИИ, а впоследствии - возглавить разработку глобальных правил по ограничению их использования

- пишет Bloomberg.

Тем временем Соединенные Штаты рассматривают возможность ослабления ограничений на продажу продукции компании Nvidia в ОАЭ в преддверии визита президента Дональда Трампа, запланированного на середину мая. Это может повысить шансы Эмиратов в региональной гонке за лидерство в ИИ. Во время визита на Ближний Восток президент США планирует посетить также Саудовскую Аравию и Катар.

Напомним

С 1 сентября школы Пекина введут минимум 8 часов занятий по искусственному интеллекту в год для учащихся начальной и средней школы. Курсы могут быть как отдельными, так и интегрированными в существующие предметы.

В Литве разрабатывают правила использования искусственного интеллекта в школах22.04.25, 14:27 • 5549 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Сэм Альтман
OpenAI
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
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