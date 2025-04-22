В Литве разрабатывают правила использования искусственного интеллекта в школах
Киев • УНН
В Литве создают порядок использования искусственного интеллекта (ИИ) в школах. До августа планируют разработать инструменты поддержки школ и уменьшения административной нагрузки.
В Литве рабочая группа, созданная Министерством образования, науки и спорта, пообещала разработать порядок использования школами искусственного интеллекта (ИИ) и по крайней мере один модельный инструмент до начала августа.
Об этом пишет УНН со ссылкой на agentūra BNS.
Детали
По словам заместителя министра образования Йонаса Петкявичюса, искусственный интеллект быстро меняет процесс обучения и преподавания, а также роль учителя. В связи с этим школам нужна помощь.
Необходимо разработать систему обеспечения качества внедрения ИИ, которая включает правовую базу, инструменты поддержки школ, а также инструменты для уменьшения административной нагрузки. До сентября мы представим процедуру использования Интернета вещей, а также по крайней мере один типовой инструмент для использования Интернета вещей
В Министерстве сообщили, что на своем первом заседании в четверг рабочая группа обсудила направления плана действий и определила приоритетом для школ разработку единого порядка использования Интернета вещей (ИоТ).
Также были обсуждены другие направления деятельности рабочей группы, такие как развитие цифровых компетенций учителей, использование в школах корзины инструментов IoT или единой образцовой модели.
В состав рабочей группы входят представители МОН, Министерства экономики и инноваций, Агентства инноваций и национального образования, школьных ассоциаций, университетов, ассоциаций цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также муниципалитета города Вильнюс.
Дополнение
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены первыми в мире привлечь искусственный интеллект к разработке нового законодательства, а также к внесению поправок в действующие законы.
Google разработал ИИ DolphinGemma, который может "переводить" язык дельфинов и генерировать новые звуковые последовательности. Модель использует данные проекта Wild Dolphin Project, изучающего дельфинов с 1985 года.