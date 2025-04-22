У Литві розробляють правила використання штучного інтелекту в школах
Київ • УНН
В Литві створюють порядок використання штучного інтелекту (ШІ) в школах. До серпня планують розробити інструменти підтримки шкіл та зменшення адміністративного навантаження.
У Литві робоча група, створена Міністерством освіти, науки і спорту, пообіцяла розробити порядок використання школами штучного інтелекту (ШІ) та принаймні один модельний інструмент до початку серпня.
Про це пише УНН з посиланням на agentūra BNS.
Деталі
За словами заступника міністра освіти Йонаса Петкявічюса, штучний інтелект швидко змінює процес навчання та викладання, а також роль вчителя. У зв’язку з цим школам потрібна допомога.
Необхідно розробити систему забезпечення якості впровадження ШІ, яка включає правову базу, інструменти підтримки шкіл, а також інструменти для зменшення адміністративного навантаження. До вересня ми представимо процедуру використання Інтернету речей, а також принаймні один типовий інструмент для використання Інтернету речей
В Міністерстві повідомили, що на своєму першому засіданні в четвер робоча група обговорила напрямки плану дій і визначила пріоритетом для шкіл розробку єдиного порядку використання Інтернету речей (ІоТ).
Також були обговорені інші напрямки діяльності робочої групи, такі як розвиток цифрових компетенцій вчителів, використання в школах кошика інструментів IoT або єдиної зразкової моделі.
До складу робочої групи входять представники МОН, Міністерства економіки та інновацій, Агентства інновацій та національної освіти, шкільних асоціацій, університетів, асоціацій цифрових технологій та штучного інтелекту, а також муніципалітету міста Вільнюс.
Доповнення
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) мають намір першими у світі залучити штучний інтелект до розробки нового законодавства, а також до внесення поправок до чинних законів.
Google розробив ШІ DolphinGemma, який може "перекладати" мову дельфінів та генерувати нові звукові послідовності. Модель використовує дані проєкту Wild Dolphin Project, що вивчає дельфінів з 1985 року.