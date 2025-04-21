ОАЕ першими у світі готуються використовувати ШІ для створення законів - FT

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) мають намір першими у світі залучити штучний інтелект до розробки нового законодавства, а також до внесення поправок до чинних законів. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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Уряд країни очікує, що за допомогою штучного інтелекту законотворчість країни вдасться "пришвидшити" на 70%. Крім того, за допомогою ШІ влада ОАЕ має намір відстежувати, як саме закони впливатимуть на життя населення і економіку країни. Для цього планують створити величезну базу даних загальнодержавних і місцевих законів, судових рішень та держпослуг.

Прем’єр-міністр Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммед бен Рашид Аль Мактум вважає, що процес створення законів завдяки ШІ стане швидшим та точнішим.

Водночас професор Копенгагенської школи бізнесу Роні Медалья назвав план уряду ОАЕ "дуже сміливим". На його думку, в Абу-Дабі є "прихована мета перетворити штучний інтелект на свого роду співзаконодавця".

Однак інші дослідники вважають, що подібний крок може викликати ряд проблем. Зокрема, йдеться і про те, що штучний інтелект стане малозрозумілим для користувачів. Крім того технологія ШІ може трактувати закони не так, як це роблять люди, що може викликати численні казуси.

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