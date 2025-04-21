ОАЕ першими у світі готуються використовувати ШІ для створення законів - FT

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну
08:55 • 10 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Ексклюзив
06:59 • 10154 перегляди

П'яний чоловік влаштував стрілянину з автомата на Дніпропетровщині: його затримано

Ексклюзив
05:47 • 20695 перегляди

Тиждень напруги та внутрішньої опори: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22–28 квітня

03:08 • 30788 перегляди

Епіфаній назвав сценарій виходу військ рф з України: це станеться як у Сирії

21 квітня, 02:26 • 46842 перегляди

Київ готує відповідь на план Трампа щодо визнання аннексії Криму та блокування вступу до НАТО - WSJ

20 квітня, 21:16 • 31187 перегляди

Трамп сподівається на підписання мирної угоди між Україною та рф уже цього тижня

20 квітня, 14:07 • 35388 перегляди

На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський

20 квітня, 06:46 • 54110 перегляди

В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині

20 квітня, 03:00 • 74624 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

19 квітня, 15:10 • 59113 перегляди

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+23°
3.1м/с
28%
748 мм
Популярнi новини

"Великоднє перемир’я" підтвердило відмову рф від пропозицій США та України щодо припинення вогню - ISW

20 квітня, 23:15 • 17859 перегляди

Проєкт кремля "Культура": 90 тис. книг на 50 млн рублів заполонили Луганщину

21 квітня, 00:01 • 6116 перегляди

ISW: кремль виправдовує війну для мілітаризації населення та готується до тривалого протистояння з НАТО

21 квітня, 01:20 • 28356 перегляди

Київ під загрозою: ворожі БпЛА ідуть на столицю, чути вибухи

21 квітня, 01:56 • 24883 перегляди

Нічні удари по Україні: вибухи пролунали у кількох обласних центрах

02:56 • 59493 перегляди
Публікації

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

08:55 • 10 перегляди

Тиждень напруги та внутрішньої опори: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22–28 квітня
Ексклюзив

05:47 • 20694 перегляди

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

20 квітня, 09:03 • 40485 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

20 квітня, 06:00 • 42490 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

20 квітня, 03:00 • 74624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Олександр Сирський

Папа Франциск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сінгапур

Реклама
УНН Lite

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

08:54 • 4 перегляди

Меган Маркл застала зненацька несподіваних гостей біля свого маєтку в Монтесіто за $14 мільйонів

08:50 • 74 перегляди

Король Чарльз і королева Камілла відвідали Великодню службу у Віндзорі разом з членами королівської родини

07:34 • 2964 перегляди

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 15:04 • 70499 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 40046 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Financial Times

The Guardian

Ракетний комплекс "Панцир"

Протипіхотна міна

ОАЕ першими у світі готуються використовувати ШІ для створення законів - FT

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Об'єднані Арабські Емірати планують першими залучити штучний інтелект до розробки та зміни законодавства. Це має пришвидшити процес на 70% та дозволить відстежувати вплив законів, хоча є застереження щодо прозорості ШІ.

ОАЕ першими у світі готуються використовувати ШІ для створення законів - FT

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) мають намір першими у світі залучити штучний інтелект до розробки нового законодавства, а також до внесення поправок до чинних законів. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Уряд країни очікує, що за допомогою штучного інтелекту законотворчість країни вдасться "пришвидшити" на 70%. Крім того, за допомогою ШІ влада ОАЕ має намір відстежувати, як саме закони впливатимуть на життя населення і економіку країни. Для цього планують створити величезну базу даних загальнодержавних і місцевих законів, судових рішень та держпослуг.

Прем’єр-міністр Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммед бен Рашид Аль Мактум вважає, що процес створення законів завдяки ШІ стане швидшим та точнішим.

Водночас професор Копенгагенської школи бізнесу Роні Медалья назвав план уряду ОАЕ "дуже сміливим". На його думку, в Абу-Дабі є "прихована мета перетворити штучний інтелект на свого роду співзаконодавця".

Однак інші дослідники вважають, що подібний крок може викликати ряд проблем. Зокрема, йдеться і про те, що штучний інтелект стане малозрозумілим для користувачів. Крім того технологія ШІ може трактувати закони не так, як це роблять люди, що може викликати численні казуси.

Нагадаємо

Країни Європи задумались про зменшення залежності від технологій США через непередбачувану політику Трампа.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Financial Times
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Європа
Об'єднані Арабські Емірати
Brent
$66.86
Bitcoin
$87,431.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,397.15
Ethereum
$1,647.21