ОАЭ первыми в мире готовятся использовать ИИ для создания законов - FT

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены первыми в мире привлечь искусственный интеллект к разработке нового законодательства, а также к внесению поправок в действующие законы. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

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Правительство страны ожидает, что с помощью искусственного интеллекта законотворчество страны удастся "ускорить" на 70%. Кроме того, с помощью ИИ власти ОАЭ намерены отслеживать, как именно законы будут влиять на жизнь населения и экономику страны. Для этого планируется создать огромную базу данных общегосударственных и местных законов, судебных решений и госуслуг.

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Рашид Аль Мактум считает, что процесс создания законов благодаря ИИ станет быстрее и точнее.

В то же время профессор Копенгагенской школы бизнеса Рони Медалья назвал план правительства ОАЭ "очень смелым". По его мнению, в Абу-Даби есть "скрытая цель превратить искусственный интеллект в своего рода созаконодателя".

Однако другие исследователи считают, что подобный шаг может вызвать ряд проблем. В частности, речь идет и о том, что искусственный интеллект станет малопонятным для пользователей. Кроме того, технология ИИ может трактовать законы не так, как это делают люди, что может вызвать многочисленные казусы.

Напомним

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