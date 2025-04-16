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Financial Times

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The Guardian

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Європа прагне зменшити залежність від технологій США – AFP

Київ • УНН

 • 3300 перегляди

Країни Європи задумались про зменшення залежності від технологій США через непередбачувану політику Трампа. Більшість технологій в Європі – американські, що викликає занепокоєння.

Європа прагне зменшити залежність від технологій США – AFP

Через непередбачувану поведінку адміністрації США на чолі з президентом Дональдом Трампом країни Європи почали задумуватися про скорочення залежності від американських технологій. Про це повідомляє Agence France-Presse, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, більшість технологій, які використовують країни Європи – від Microsoft до Meta, від Apple до Uber, від хмарних обчислень до штучного інтелекту – є американськими. Приблизно дві третини європейського ринку хмарних технологій знаходяться в руках американських гігантів Amazon, Microsoft та Google, тоді як частка європейських постачальників хмарних послуг стабільно зменшується.

Оскільки країни Європи стикнулись з тарифами з боку США, серед європейців почало зростати прагнення бути якомога менш залежними від американських технологій, пише AFP. Щоб підтримати європейські компанії в галузі штучного інтелекту і не тільки, ЄС закликав до "європейського пріоритету для критичних секторів і технологій" у державних закупівлях.

Нагадаємо

США і Євросоюз не досягли прогресу в подоланні торгових розбіжностей. Більшість американських мит, введених адміністрацією Трампа на європейські товари на суму 431 млрд доларів, залишаться в силі.

Євген Устименко

Євген Устименко

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