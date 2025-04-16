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Европа стремится уменьшить зависимость от технологий США – AFP

Киев • УНН

 • 3362 просмотра

Страны Европы задумались об уменьшении зависимости от технологий США из-за непредсказуемой политики Трампа. Большинство технологий в Европе – американские, что вызывает беспокойство.

Европа стремится уменьшить зависимость от технологий США – AFP

Из-за непредсказуемого поведения администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом страны Европы начали задумываться о сокращении зависимости от американских технологий. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, большинство технологий, которые используют страны Европы – от Microsoft до Meta, от Apple до Uber, от облачных вычислений до искусственного интеллекта – являются американскими. Приблизительно две трети европейского рынка облачных технологий находятся в руках американских гигантов Amazon, Microsoft и Google, тогда как доля европейских поставщиков облачных услуг стабильно уменьшается.

Поскольку страны Европы столкнулись с тарифами со стороны США, среди европейцев начало расти стремление быть как можно менее зависимыми от американских технологий, пишет AFP. Чтобы поддержать европейские компании в области искусственного интеллекта и не только, ЕС призвал к "европейскому приоритету для критических секторов и технологий" в государственных закупках.

Напомним

США и Евросоюз не достигли прогресса в преодолении торговых разногласий. Большинство американских пошлин, введенных администрацией Трампа на европейские товары на сумму 431 млрд долларов, останутся в силе.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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