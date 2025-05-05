ОАЕ запроваджують штучний інтелект у шкільну програму з 2025 року

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про впровадження штучного інтелекту (ШІ) до освітньої програми. Курс буде запроваджений у 2025–2026 рр. для учнів від дитячого садка до 12-го класу і включатиме етичну поінформованість, базові концепції та застосування в реальному житті. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

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Зазначається, що Емірати вже зробили значні інвестиції в центри обробки даних, які використовуються для навчання моделей ШІ, а також створили інвестиційний фонд у сфері штучного інтелекту. За словами джерел, знайомих з ініціативою, упродовж кількох років обсяг фонду може перевищити 100 мільярдів доларів".

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив минулого року, що Емірати можуть стати світовим "регуляторним полігоном" для тестування технологій ШІ, а згодом - очолити розробку глобальних правил щодо обмеження їхнього використання - пише Bloomberg.

Тим часом Сполучені Штати розглядають можливість послаблення обмежень на продаж продукції компанії Nvidia до ОАЕ напередодні візиту президента Дональда Трампа, запланованого на середину травня. Це може підвищити шанси Еміратів у регіональній гонці за лідерство в ШІ. Під час візиту на Близький Схід президент США планує відвідати також Саудівську Аравію та Катар.

Нагадаємо

З 1 вересня школи Пекіна введуть мінімум 8 годин занять зі штучного інтелекту на рік для учнів початкової та середньої школи. Курси можуть бути як окремими, так і інтегрованими в існуючі предмети.

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