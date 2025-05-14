США розглядають угоду про постачання понад мільйона чипів Nvidia до ОАЕ: побоювання щодо витоку технологій у Китай

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає угоду, яка дозволить Об’єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) імпортувати понад мільйон передових чипів Nvidia. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами джерел видання, угода дасть змогу ОАЕ імпортувати 500 000 найпередовіших чипів на ринку щороку відтепер до 2027 року. Одну п'яту частину з усіх чипів буде виділено для компанії G42 з Абу-Дабі, що займається ШІ, а інша частина піде американським компаніям, які будують центри обробки даних у країні Перської затоки.

Повідомляється, однією з таких компаній може стати OpenAI , яка може оголосити про запуск нового центру обробки даних в ОАЕ вже цього тижня.

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Зазначаюється, що протягом терміну дії угоди G42 може придбати обчислювальні потужності, еквівалентні від 1 до 1,5 мільйона чіпів H100, що є кращою пропозицією Nvidia на даний момент. Ця сума приблизно вчетверо більша, ніж G42 було б дозволено купити в рамках структури контролю за експортом чипів епохи Байдена.

Загалом, якщо угоду буде реалізовано в її нинішньому вигляді, це ознаменує кардинальну зміну політики США щодо розвитку ШІ на Близькому Сході і, зокрема, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Американські чиновники роками висловлювали занепокоєння тісними зв’язками цієї країни з Пекіном.

Наразі невідомо, які умови національної безпеки чиновники Трампа застосували до продажу чипів. За адміністрації президента Джо Байдена G42 погодилася вийти з китайської Huawei Technologies Co., щоб прокласти шлях до партнерства з Microsoft Corp. вартістю 1,5 млрд доларів, що включає центри обробки даних у країні Перської затоки.

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