США розглядають угоду про постачання понад мільйона чипів Nvidia до ОАЕ: побоювання щодо витоку технологій у Китай

$41.540.01
46.160.59
ukenru
Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі
21:24 • 1538 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

13 травня, 16:08 • 47061 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 53850 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
13 травня, 11:29 • 74683 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

13 травня, 10:48 • 74504 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

13 травня, 08:36 • 152648 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 07:44 • 71736 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

13 травня, 05:20 • 156358 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:00 • 149198 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 90269 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.3м/с
80%
747мм
Популярнi новини

путін не хоче миру, припинення вогню чи переговорів - Зеленський

13 травня, 13:48 • 10244 перегляди

У ЄС очікують на готовність путіна зустрітися із Зеленським у четвер, нагадали про можливість нових санкцій

13 травня, 14:07 • 11095 перегляди

Зеленський очікує на сильний пакет санкцій від США та ЄС, якщо путін відмовиться їхати до Туреччини

13 травня, 14:29 • 50283 перегляди

Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт

13 травня, 15:04 • 57774 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 24145 перегляди
Публікації

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 16:08 • 47060 перегляди

Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт

13 травня, 15:04 • 57803 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 08:36 • 152648 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:20 • 156358 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

13 травня, 05:00 • 149198 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 24164 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 86402 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 86158 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 87366 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 87612 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

США розглядають угоду про постачання понад мільйона чипів Nvidia до ОАЕ: побоювання щодо витоку технологій у Китай

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає угоду, що дозволить ОАЕ імпортувати 500 тисяч чипів Nvidia щорічно до 2027. G42 може отримати обчислювальні потужності, еквівалентні 1-1,5 мільйона чипів H100.

США розглядають угоду про постачання понад мільйона чипів Nvidia до ОАЕ: побоювання щодо витоку технологій у Китай

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає угоду, яка дозволить Об’єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) імпортувати понад мільйон передових чипів Nvidia. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами джерел видання, угода дасть змогу ОАЕ імпортувати 500 000 найпередовіших чипів на ринку щороку відтепер до 2027 року. Одну п'яту частину з усіх чипів буде виділено для компанії G42 з Абу-Дабі, що займається ШІ, а інша частина піде американським компаніям, які будують центри обробки даних у країні Перської затоки.

Повідомляється, однією з таких компаній може стати OpenAI , яка може оголосити про запуск нового центру обробки даних в ОАЕ вже цього тижня.

Alibaba випустила Qwen3: нове сімейство ШІ-моделей, що конкурує з Google та OpenAI29.04.25, 16:36 • 5906 переглядiв

Зазначаюється, що протягом терміну дії угоди G42 може придбати обчислювальні потужності, еквівалентні від 1 до 1,5 мільйона чіпів H100, що є кращою пропозицією Nvidia на даний момент. Ця сума приблизно вчетверо більша, ніж G42 було б дозволено купити в рамках структури контролю за експортом чипів епохи Байдена. 

Загалом, якщо угоду буде реалізовано в її нинішньому вигляді, це ознаменує кардинальну зміну політики США щодо розвитку ШІ на Близькому Сході і, зокрема, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Американські чиновники роками висловлювали занепокоєння тісними зв’язками цієї країни з Пекіном. 

Наразі невідомо, які умови національної безпеки чиновники Трампа застосували до продажу чипів. За адміністрації президента Джо Байдена G42 погодилася вийти з китайської Huawei Technologies Co., щоб прокласти шлях до партнерства з Microsoft Corp. вартістю 1,5 млрд доларів, що включає центри обробки даних у країні Перської затоки.

ОАЕ запроваджують штучний інтелект у шкільну програму з 2025 року05.05.25, 06:30 • 7576 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуТехнології
OpenAI
Дональд Трамп
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати
Brent
$66.54
Bitcoin
$104,143.00
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.74
Золото
$3,258.55
Ethereum
$2,682.47