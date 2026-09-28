Трамп интересовался у Си Цзиньпина, хотел бы Китай купить американское оружие - посол США

Президент США Дональд Трамп предложил продать оружие Китаю, принимая его лидера Си Цзиньпина на прошлой неделе, сообщил в воскресенье посол США в Китае Дэвид Пердью. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

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"Президент Трамп продолжает говорить: "Эй, мы продаём оружие другим людям по всему миру". Он даже спросил президента Си, хотел бы тот купить какое-нибудь оружие", — заявил Дэвид Пердью Fox News в воскресенье, 27 сентября.

Это необычное заявление, пишет издание, прозвучало во время интервью о политике США в отношении Тайваня, который месяцами ждал одобрения Трампом нового пакета продажи оружия стоимостью 14 миллиардов долларов после того, как в декабре прошлого года была обнародована рекордная многомиллиардная сделка.

Тайвань заявил об «осторожном оптимизме» относительно поставок оружия из США

Уровень приверженности Трампа защите Тайваня, как отмечается, ранее ставился под сомнение. На встрече с Си в Пекине в мае Трамп заявил, что откладывает пакет продажи оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов, назвав его "очень хорошим козырем на переговорах" в отношениях с Китаем.

Вашингтон, пишет издание, долго занимал стратегически неоднозначную позицию в вопросе о том, будет ли он защищать Тайвань в случае вторжения. Но согласно многолетнему закону США об отношениях с Тайванем, они обязаны предоставить Тайваню достаточно военной техники для самообороны.

Пекин неоднократно заявлял, что "решительно выступает" против продажи оружия Вашингтоном островной демократии, которую он считает сепаратистской провинцией, несмотря на то, что никогда ею не правил, и не отказался от применения силы для этого. Во время их встречи в Вашингтоне на прошлой неделе Си призвал Трампа выступить против "независимости Тайваня", согласно сообщению официального китайского информационного агентства Xinhua.

После интервью Пердью Белый дом сообщил The New York Times, что США не планируют продавать оружие Китаю, тогда как Государственный департамент заявил: "Законодательство США запрещает продажу оружия Китаю, и не существует ни предложения, ни плана продавать оружие Китаю".

Что говорит Тайвань

До интервью заместитель министра иностранных дел Тайваня Чэнь Мин-чжи говорил о серьёзной военной угрозе, которую представляет Китай.

"Тайвань столкнулся с серьёзной ситуацией в Тайваньском проливе. Даже несмотря на то, что экономика Китая приходит в упадок, он продолжает инвестировать больше ресурсов в наращивание военного потенциала. В этом контексте США прекрасно понимают наши оборонные потребности", — сказал он журналистам в Тайбэе.

Трамп не упоминал о продаже оружия на прошлой неделе, заявив лишь в субботу, что Си понимает его позицию по Тайваню.

Сам Пердью заявил CNBC в пятницу, что политика Трампа в отношении Тайваня, в частности по вопросу продажи оружия, не изменилась.