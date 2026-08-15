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Євробачення хоче змінити правила голосування через політичні кампанії

Київ • УНН

 • 3434 перегляди

Європейський мовний союз пропонує перевести голосування повністю в інтернет та зобов'язати глядачів обирати щонайменше трьох учасників. Зміни спрямовані на зменшення впливу скоординованих кампаній, зокрема після скандалу з голосуванням за Ізраїль.

Євробачення хоче змінити правила голосування через політичні кампанії

Європейський мовний союз розглядає суттєві зміни у правилах глядацького голосування на Євробаченні, щоб зменшити вплив скоординованих і політично мотивованих кампаній на результати конкурсу. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За чинними правилами глядачі можуть віддати до 10 голосів за одного виконавця телефоном, через SMS або онлайн. EBU пропонує повністю перевести голосування в інтернет і змусити глядачів обирати щонайменше 3 улюблених учасників, а не голосувати багато разів за одного представника.

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У Європейському мовному союзі визнали, що геополітична ситуація дедалі більше впливає на вибір глядачів. В організації зазначили, що голосування за окремих артистів відбувається з причин, які не пов'язані безпосередньо з їхніми виступами.

Правила змінили після скандалу з голосуванням за Ізраїль

Питання політичного впливу на результати особливо загострилося після Євробачення-2025. Тоді ізраїльський представник Юваль Рафаель отримав від глядачів 297 балів - найбільше серед усіх учасників, хоча журі поставило його лише на 15-те місце. У підсумку Рафаель посів друге місце

Кілька мовників поставили під сумнів такий результат, звернувши увагу на кампанії із закликами голосувати за ізраїльського учасника. Зокрема, акаунти, пов'язані з урядом Ізраїлю, закликали користувачів віддати за нього максимально можливу кількість голосів.

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У відповідь EBU змінив правила на конкурс 2026 року, зменшивши максимальну кількість голосів з 20 до 10. Однак перед цьогорічним конкурсом організатори також зробили офіційне попередження ізраїльському мовнику Kan через публікації його представника із закликом "голосувати 10 разів за Ізраїль".

В EBU заявили, що такі заклики не відповідають "духу конкурсу", і вимагали видалити відповідні публікації.

За новою пропозицією глядачі не зможуть віддавати кілька голосів за одну й ту саму країну. Водночас організатори визнають, що повністю запобігти створенню додаткових облікових записів буде складно.

Ми вважаємо, що ці зміни допоможуть пом'якшити ефект мобілізованого блокового голосування, не ставлячи під загрозу справедливість чи довіру

- йдеться у листі EBU до мовників-учасників.

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Степан Гафтко

КультураСвіт
Ізраїль