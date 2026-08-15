«Евровидение» хочет изменить правила голосования из-за политических кампаний

Европейский вещательный союз рассматривает существенные изменения в правилах зрительского голосования на «Евровидении», чтобы уменьшить влияние скоординированных и политически мотивированных кампаний на результаты конкурса. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Согласно действующим правилам зрители могут отдать до 10 голосов за одного исполнителя по телефону, через SMS или онлайн. EBU предлагает полностью перевести голосование в интернет и заставить зрителей выбирать как минимум 3 любимых участников, а не голосовать много раз за одного представителя.

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В Европейском вещательном союзе признали, что геополитическая ситуация всё больше влияет на выбор зрителей. В организации отметили, что голосование за отдельных артистов происходит по причинам, которые непосредственно не связаны с их выступлениями.

Правила изменили после скандала с голосованием за Израиль

Вопрос политического влияния на результаты особенно обострился после «Евровидения-2025». Тогда израильский представитель Юваль Рафаэль получил от зрителей 297 баллов — больше всех участников, хотя жюри поставило его лишь на 15-е место. В итоге Рафаэль занял второе место

Несколько вещателей поставили такой результат под сомнение, обратив внимание на кампании с призывами голосовать за израильского участника. В частности, аккаунты, связанные с правительством Израиля, призывали пользователей отдать за него максимально возможное количество голосов.

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В ответ EBU изменил правила конкурса 2026 года, уменьшив максимальное количество голосов с 20 до 10. Однако перед нынешним конкурсом организаторы также вынесли официальное предупреждение израильскому вещателю Kan из-за публикаций его представителя с призывом "голосовать 10 раз за Израиль".

В EBU заявили, что такие призывы не соответствуют "духу конкурса", и потребовали удалить соответствующие публикации.

Согласно новому предложению зрители не смогут отдавать несколько голосов за одну и ту же страну. В то же время организаторы признают, что полностью предотвратить создание дополнительных учётных записей будет сложно.

Мы считаем, что эти изменения помогут смягчить эффект мобилизованного блокового голосования, не ставя под угрозу справедливость или доверие - говорится в письме EBU вещателям-участникам.

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