Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
Киев • УНН
Депутаты не набрали одного голоса для принятия законопроекта №15348 за основу. Документ предусматривал штрафы до 3400 гривен и 17000 гривен для рецидивистов.
Верховная Рада Украины провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости. Депутаты не поддержали за основу законопроект №15348 - 225 голосов "за" при необходимых 226. Об этом сообщает УНН.
Детали
Законопроект предусматривает установление новых штрафов за нарушение скоростного режима, в частности:
- превышение скорости на 20+ км/ч - штраф в размере 680 гривен;
- превышение скорости на 40+ км/ч - штраф в размере 2040 гривен;
- превышение скорости на 60+ км/ч - штраф в размере 2720 гривен;
- превышение скорости на 80+ км/ч - штраф в размере 3400 гривен.
Также предусматривается установить штраф в размере 17000 гривен для водителей, которые пять и более раз в течение года подвергались административному взысканию за превышение скорости более чем на 60 и 80 км/ч.
Законопроект устанавливает, что водители, привлекаемые к ответственности за превышение скорости более чем на 60 и 80 км/ч, не смогут оплатить штраф со скидкой 50%.
Дополнительно
Отметим, что в настоящее время, согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, превышение скорости более чем на 20 км/ч влечет наложение штрафа в размере 340 гривен.
Превышение скорости более чем на 50 км/ч предусматривает штраф в размере 1700 гривен.
Если нарушение зафиксировано в автоматическом режиме (камерами фото- и видеофиксации), то водитель может уплатить штраф в течение 10 дней со скидкой 50%.
Напомним
Верховная Рада в июне 2026 года зарегистрировала законопроект о штрафах за превышение допустимого уровня шума транспорта. В период военного положения штрафы могут достигать от 17 до 34 тысяч гривен.