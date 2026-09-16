Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект

Верховная Рада Украины провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости. Депутаты не поддержали за основу законопроект №15348 - 225 голосов "за" при необходимых 226. Об этом сообщает УНН.

Детали

Законопроект предусматривает установление новых штрафов за нарушение скоростного режима, в частности:

превышение скорости на 20+ км/ч - штраф в размере 680 гривен;

превышение скорости на 40+ км/ч - штраф в размере 2040 гривен;

превышение скорости на 60+ км/ч - штраф в размере 2720 гривен;

превышение скорости на 80+ км/ч - штраф в размере 3400 гривен.

Также предусматривается установить штраф в размере 17000 гривен для водителей, которые пять и более раз в течение года подвергались административному взысканию за превышение скорости более чем на 60 и 80 км/ч.

Законопроект устанавливает, что водители, привлекаемые к ответственности за превышение скорости более чем на 60 и 80 км/ч, не смогут оплатить штраф со скидкой 50%.

Дополнительно

Отметим, что в настоящее время, согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, превышение скорости более чем на 20 км/ч влечет наложение штрафа в размере 340 гривен.

Превышение скорости более чем на 50 км/ч предусматривает штраф в размере 1700 гривен.

Если нарушение зафиксировано в автоматическом режиме (камерами фото- и видеофиксации), то водитель может уплатить штраф в течение 10 дней со скидкой 50%.

Напомним

Верховная Рада в июне 2026 года зарегистрировала законопроект о штрафах за превышение допустимого уровня шума транспорта. В период военного положения штрафы могут достигать от 17 до 34 тысяч гривен.