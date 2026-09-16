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Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные Генштаба 16 сентября 2026

Киев • УНН

 • 9168 просмотра

По данным Генштаба, Россия потеряла 1 530 военнослужащих, 789 дронов и 374 автомобиля. Общие потери достигли 1 511 530 человек.

Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные Генштаба

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 сентября достигли около 1 511 530 человек. За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 530 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Также за сутки Силы обороны уничтожили 5 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 4 средства противовоздушной обороны противника.

Больше всего среди техники Россия потеряла беспилотников и автомобилей — за сутки уничтожено 789 БПЛА оперативно-тактического уровня и 374 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери России

С начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли 12 345 танков, 25 339 боевых бронированных машин, 49 820 артиллерийских систем, 2 132 РСЗО и 1 642 средства ПВО.

Кроме того, потери противника составляют 442 самолета, 356 вертолетов, 519 069 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки.

Также уничтожено 149 557 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 4 692 единицы специальной техники и 2 630 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.

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Степан Гафтко

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