Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные Генштаба 16 сентября 2026
Киев • УНН
По данным Генштаба, Россия потеряла 1 530 военнослужащих, 789 дронов и 374 автомобиля. Общие потери достигли 1 511 530 человек.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 сентября достигли около 1 511 530 человек. За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 530 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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Также за сутки Силы обороны уничтожили 5 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 4 средства противовоздушной обороны противника.
Больше всего среди техники Россия потеряла беспилотников и автомобилей — за сутки уничтожено 789 БПЛА оперативно-тактического уровня и 374 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери России
С начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли 12 345 танков, 25 339 боевых бронированных машин, 49 820 артиллерийских систем, 2 132 РСЗО и 1 642 средства ПВО.
Кроме того, потери противника составляют 442 самолета, 356 вертолетов, 519 069 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки.
Также уничтожено 149 557 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 4 692 единицы специальной техники и 2 630 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.
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