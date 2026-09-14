У побережья Польши обнаружили российский военный дрон
Киев • УНН
Вблизи Ярославца военные извлекли из Балтийского моря беспилотник. Предварительный осмотр подтвердил его военное предназначение и российское происхождение.
Вблизи польского побережья Балтийского моря военные обнаружили и извлекли из воды беспилотник, который, по предварительным данным, является российским военным БПЛА. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X, пишет УНН.
Подробности
Беспилотный аппарат обнаружили вблизи населённого пункта Ярославец. Первичный осмотр подтвердил военное назначение летательного аппарата и его российское происхождение.
В районе пляжа в посёлке Русиново вблизи Ярославца военные обнаружили и подняли из воды Балтийского моря дрон. Предварительный осмотр свидетельствует, что это военный беспилотник российского происхождения
По его словам, на месте работают соответствующие службы, которые обеспечивают охрану места происшествия.
Напомним
Дональд Туск ожидает усиления действий России в ближайшие недели и месяцы. Он не исключил распространения эскалации на территорию Польши.
Россия уже представляет угрозу для всей Европы — глава МИД Эстонии14.09.26, 03:30 • 11747 просмотров