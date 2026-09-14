У побережья Польши обнаружили российский военный дрон

Вблизи польского побережья Балтийского моря военные обнаружили и извлекли из воды беспилотник, который, по предварительным данным, является российским военным БПЛА. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X, пишет УНН.

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Беспилотный аппарат обнаружили вблизи населённого пункта Ярославец. Первичный осмотр подтвердил военное назначение летательного аппарата и его российское происхождение.

В районе пляжа в посёлке Русиново вблизи Ярославца военные обнаружили и подняли из воды Балтийского моря дрон. Предварительный осмотр свидетельствует, что это военный беспилотник российского происхождения - заявил министр обороны Польши.

По его словам, на месте работают соответствующие службы, которые обеспечивают охрану места происшествия.

Напомним

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