Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненых

В результате российской атаки на рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области погибли пять человек, ещё семеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передаёт УНН.

Детали

россияне попали по автобусу беспилотником. Пять человек погибли на месте. Семеро раненых сейчас находятся под наблюдением врачей. Им оказывают всю необходимую помощь - говорится в сообщении.

Впоследствии Офис Генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту совершения военного преступления (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

В ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали Украину 80 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия».